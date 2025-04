Dados e ferramentas de IA impulsionam a agricultura brasileira

Empresas agrícolas no Brasil estão investindo em novas tecnologias e serviços digitais para transformar suas operações e obter maior escala e eficiência, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia centrada em IA.

O relatório ISG Provider Lens™ Agribusiness and Chemicals Services and Solutions de 2025 para o Brasil constata que práticas operacionais avançadas estão se tornando comunsàmedida que os gestores ganham acesso aos dados necessários para tomar decisões mais acertadas. A IA, as novas práticas de gestão e a integração de sistemas de TI e TO estão impulsionando essa evolução. Embora o Brasil seja um dos principais produtores globais de soja, café, carne bovina e outros produtos, seu setor agrícola historicamente ficou atrás de outros setores em termos de disponibilidade de dados e capacidade analítica. Agora, em alguns casos, o agronegócio dispõe de mais dados para trabalhar do que os fabricantes.

“O agronegócio no Brasil adotou a digitalização e a nuvem”, disse Iain Fisher, diretor de Futuro do Trabalho, Experiência do Cliente e ESG da ISG Provider Lens Research. “Tecnologias mais flexíveis e econômicas estão capacitando as empresas a crescer e atenderàcrescente demanda global por alimentos.”

A integração de IT/OT é um dos principais impulsionadores da agricultura avançada no Brasil, afirma o relatório. A expansão das redes de comunicação sem fio, começando com 3G e agora incluindo 5G, permite que as empresas conectem dispositivos em campo a recursos de computação em nuvem. O agronegócio brasileiro está implementando sensores de IT/OT, sistemas de gerenciamento de irrigação e aplicativos habilitados para IoT. O Brasil já está regulamentando o 6G, que deverá oferecer velocidades mais altas, cobertura rural mais ampla e custos mais baixos do que o 5G nesta década.

A explosão da conectividade sem fio proporcionou ao agronegócio acesso a soluções em nuvem mais potentes e confiáveis, afirma o ISG. Um novo grupo de fornecedores surgiu para oferecer serviços em nuvem, permitindo que empresas agrícolas fora dos grandes centros aproveitem o poder de processamento e o armazenamento de dados de grandes data centers. A disponibilidade da nuvem permitiu que as empresas transferissem parte dos custos de investimentos de capital para despesas operacionais.

A IA e a automação estão expandindo o que as empresas agrícolas podem fazer com os dados coletados, afirma o relatório. As empresas estão implementando sistemas que podem ajustar as rotas de plantio e colheita em milissegundos com base em fatores como o clima. Sistemas em tempo real podem detectar riscos e aprimorar o planejamento de curto prazo. Os fornecedores de consultoria estão introduzindo novos métodos organizacionais e de planejamento para transformar estratégias em realidade.

O setor agrícola brasileiro também está recorrendo a um número crescente de fornecedores que podem ajudar os clientes a estabelecer e demonstrar sustentabilidade, afirma o ISG. Fornecedores e empresas de tecnologia agrícola oferecem equipes multidisciplinares e uma variedade de metodologias para monitorar o desempenho de uma empresa em áreas como emissões e práticas de economia circular. Soluções de blockchain são uma ferramenta cada vez mais importante nesses esforços, afirma o relatório.

“O papel de liderança do Brasil na agricultura exige um compromisso contínuo com a inovação”, afirmou Jan Erik Aase, sócio e líder global da ISG Provider Lens Research. “O setor de agronegócios está adotando agressivamente tecnologias e práticas que aumentam a produtividade.”

O relatório também examina outras tendências do agronegócio no Brasil, incluindo a evolução das práticas de gestão da supply chain e a disponibilidade de novas frequências sem fio úteis para a agricultura.

Para mais informações sobre os desafios enfrentados pelas empresas do agronegócio no Brasil, juntamente com os conselhos do ISG para enfrentá-los, veja o briefing ISG Provider Lens™ Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens™ Agribusiness and Chemicals Services and Solutions de 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 29 fornecedores em quatro quadrantes: Digital IT/OT — Agribusiness, Supply Chain and Logistics — Agribusiness, Sustainability and Innovation — Agribusiness e Strategy and Enablers — Agribusiness.

O relatório aponta Accenture, Embrapa e PwC como Líderes em três quadrantes cada. Agrosmart, Deloitte, EY, iCrop e Solinftec como Líderes em dois quadrantes cada. Agrotools, CPQD e Xcelis são apontadas como Líderes em um quadrante cada.

Além disso, Embrapa, MadeinWeb, Moby, PwC e UniSoma são nomeadas como Rising Stars — empresas com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro” pela definição do ISG — em um quadrante cada.

O relatório ISG Provider Lens™ Agribusiness and Chemicals Services and Solutions de 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página da web.

