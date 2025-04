Concessão de subsídio do Fundo GHIT para desenvolver um teste de urina ultrassensível para tuberculose

A H.U. Group Holdings, Inc. e sua subsidiária de propriedade integral Fujirebio Holdings, Inc. anunciaram hoje que o Fundo Global Health Innovative Technology (GHIT) concedeu uma subvenção de cerca de US$ 4,5 milhões, com duração de dois anos,àFluxus, Inc. (localização: Sunnyvale, Califórnia), subsidiária de propriedade integral da Fujirebio, para desenvolver um teste de urina ultrassensível para tuberculose no local de atendimento (POC). O teste fará uso da inovadora tecnologia de contagem de moléculas únicas da Fluxus, com potencial de ser utilizado em casos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar em todas as populações de pacientes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)*1, até dois milhões de pessoas morrem de tuberculose a cada ano, que a torna uma das principais causas de morte por doenças infecciosas em todo o mundo. Os testes diagnósticos são geralmente realizados no escarro, um tipo de amostra difícil de coletar e que limita severamente os tipos de tuberculose e as populações de pacientes que podem ser testados. Um teste não baseado em escarro, sensível, preciso e acessível, é urgentemente necessário para reduzir a carga mundial da tuberculose.

O novo teste POC medirá a lipoarabinomanana (LAM), um biomarcador de tuberculose, na urina. A Fluxus possui atualmente um ensaio de LAM ultrassensível com protótipo em sua plataforma de análise de bancada*2. A subvenção do GHIT irá financiar o desenvolvimento para lançar o instrumento POC e a adaptação do ensaio LAM ao formato de teste POC. O trabalho será realizado pela Fluxus em parceria com a Rapid Research in Diagnostics Development (R2D2) para a TB Network, representada pelo Hospital Universitário de Heidelberg e pela Universidade Stanford e Centro de Saúde.

Esta subvenção permite que a Fujirebio contribua ainda mais para satisfazer as necessidades mundiais de saúde e oferecer melhorias essenciais no acessoàassistência médica.

*1 OMS. Relatório Mundial sobre Tuberculose 2023, publicado em 7 de novembro de 2023

*2 https://academic.oup.com/ofid/article/12/Supplement_1/ofae631.974/7987127#google_vignette

Sobre o Fundo Global Health Innovative Technology (GHIT)

O Fundo GHIT é um fundo de parceria público-privada (PPP) internacional com sede no Japão, formado entre o Governo do Japão, diversas empresas farmacêuticas, a Fundação Gates, a Wellcome e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Fundo GHIT investe e gerencia um portfólio de P&D em parcerias de desenvolvimento direcionadas ao combate de doenças negligenciadas, como malária, tuberculose e doenças tropicais negligenciadas, que afligem populações vulneráveis ??e carentes do mundo. Em cooperação com parceiros internacionais, o Fundo GHIT mobiliza a indústria, o âmbito acadêmico e os institutos de pesquisa japoneses, a fim de criar novos medicamentos, vacinas e diagnósticos para malária, tuberculose e doenças tropicais negligenciadas.

https://www.ghitfund.org/en

