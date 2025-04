The smarter E Europe: inauguração de uma exposição especial sobre carregamento bidirecional – a transição energética ganha força

A eletricidade proveniente de fontes renováveis agora é a nova normalidade. Somente na Alemanha, cerca de 60% da geração líquida de eletricidade veio de fontes renováveis em 2024. Mas o volume cada vez maior de energia verde apresenta novos desafios para o fornecimento de energia: a integração ao sistema atual exige urgentemente mais flexibilidade. Um estudo da Euroelectric/EY prevê uma duplicação da demanda diária de flexibilidade na Europa até 2030 em comparação com 2021, por um fator de 1,8 em uma base semanal (137 TWh anualmente), um aumento substancial em relaçãoàdemanda semanal anterior de 1,5 TWh. As baterias dos veículos elétricos (VE) são identificadas como uma solução crucial para a flexibilidade, com uma capacidade potencial de 116 TWh em cinco anos.

A special exhibition at The smarter E Europe is dedicated to bidirectional charging. ©Solar Promotion GmbH

O Dr. Frank Spennemann, gerente sênior de Charging Solutions Energy da Mercedes-Benz, tem uma visão clara da importância do carregamento bidirecional, principalmente da tecnologia veículo-rede, para o sucesso da transição energética: “As simulações de pesquisa mostraram que os veículos bidirecionais são fundamentais para a estabilidade da rede e a transição para fontes renováveis de energia”. Na França, uma colaboração entre a fabricante de automóveis Renault e a The Mobility House lançou um esquema que permite que os clientes de eletricidade disponibilizem as baterias de seus veículos como sistemas de armazenamento de eletricidade para a rede em troca de carregamento gratuito. Marcus Fendt, diretor administrativo da The Mobility House, explicou: “As baterias dos veículos elétricos são a opção de armazenamento mais conveniente porque o tempo médio de estacionamento de um carro é de 23 horas por dia. A distância média diária percorrida de carro na Alemanha é de 36 quilômetros. Isso corresponde a um consumo de energia de cerca de 8 kWh, ou até menos para carros elétricos muito eficientes”.

A tecnologia de hoje para o mundo de amanhã

Na exposição especial sobre carregamento bidirecional, as pessoas terão a oportunidade de saber mais sobre os componentes e soluções disponíveis, vislumbrar o futuro e conversar com os principais participantes do setor. A exposição especial está no salão C6, bem ao lado do Fórum Power2Drive, nos três dias de evento. Exposições e demonstrações ao vivo mostrarão como a tecnologia veículo-X funciona na prática, seja veículo-rede, veículo-edifício, veículo-carregamento ou veículo-casa. Por meio de palestras e painéis de debate, as pessoas poderão obter informações especializadas em primeira mão sobre como o carregamento bidirecional mudará nosso sistema de energia e quais avanços moldarão seu futuro. A exposição especial também apresentará projetos inspiradores e exemplos práticos da Alemanha, da Europa e do mundo inteiro.

Fóruns e visitas guiadas

Um dos tópicos mais importantes dos fóruns da exposição The smarter E Europe será o carregamento bidirecional: vários aspectos das tecnologias de veículo-X serão examinados em sete sessões com palestrantes de alto nível – com cinco dessas sessões fazendo parte do Fórum Power2Drive. Em todos os três dias de exposição, o evento oferecerá visitas guiadas ministradas por especialistas do setor. As visitas guiadas começam no balcão de informações da exposição especial sobre carregamento bidirecional às 11h30 e às 15h30.

Exposição especial com forte apoio

Os parceiros de colaboração da exposição especial sobre carregamento bidirecional contribuem com conhecimento técnico e uma grande variedade de insights aprofundados. A equipe de organização está muito satisfeita com a colaboração com a E-Mobility Europe e a Eurelectric, as associações industriais europeias, o Centro de Pesquisa para Economia de Energia (FfE), a Lade GmbH, o Centro Nacional de Infraestrutura de Carregamento, a Smart Energy Europe e a The Mobility House. A Sigenergy e a Bi-CCS são as patrocinadoras do evento.

