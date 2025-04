LabPMM da Invivoscribe obtém aprovação do estado de Nova York para o ensaio FLT3 ITD MRD

A Invivoscribe sente o orgulho de anunciar que sua subsidiária de propriedade integral, o Laboratory for Personalized Molecular Medicine® (LabPMM), LLC recebeu aprovação do Departamento de Saúde do Estado de Nova York para oferecer o ensaio FLT3 ITD MRD, a fim de avaliar a doença residual mensurável (MRD). O ensaio de sequenciamento ultrassensível de próxima geração FLT3 ITD MRD do LabPMM fornece aos médicos informações cruciais para adaptar os tratamentos de leucemia mieloide aguda (AML) e melhorar os resultados dos pacientes.

Após uma revisão rigorosa do Programa de Avaliação de Laboratórios Clínicos (Clinical Laboratory Evaluation Program - CLEP), o Departamento de Saúde determinou que o LabPMM satisfaça os padrões exigidos e concedeu aprovação para oferecer o ensaio FLT3 ITD MRD no estado de Nova York. Esta aprovação destaca o desempenho analítico robusto do ensaio e o uso clínico para detectar MRD em pacientes tendo AML com mutação FLT3 ITD.

"Este marco reflete nosso compromisso em melhorar a vida dos pacientes com diagnósticos de precisão", disse Jordan Thornes, Vice-Presidente de Operações Clínicas Globais do LabPMM®. "Com a aprovação do estado de Nova York, podemos estender imediatamente o acesso a este importante teste a médicos e pacientes em um dos maiores e mais rigorosamente regulamentados mercados de testes laboratoriais do país."

O ensaio FLT3 ITD MRD é um ensaio de sequenciamento de próxima geração (NGS) direcionado e altamente sensível, o qual detecta e rastreia mutações de duplicação em tandem interna (ITD) no gene da tirosina quinase 3 semelhante a síndrome de fibromialgia (FLT3) com uma sensibilidade alélica de 5 x 10-5. As mutações de FLT3 ITD são as mutações mais prevalentes encontradas na AML e caracterizadas por um fenótipo agressivo com alta prevalência de reincidência.1,2 A detecção de FLT3 ITD residual permite que os médicos identifiquem pacientes que podem se beneficiar de continuar ou modificar o tratamento, e prevejam resultados clínicos.1,2,3

Sobre a Invivoscribe

A Invivoscribe® é uma empresa internacional de biotecnologia verticalmente integrada e dedicada a melhorar vidas com diagnósticos de precisão (Improving Lives with Precision Diagnostics®). Há trinta anos, a Invivoscribe vem aperfeiçoando a qualidade da assistência médica ao redor do mundo, ao oferecer reagentes, testes e ferramentas de bioinformática padronizados de alta qualidade para o avanço da medicina de precisão. A Invivoscribe possui um histórico de sucesso em parcerias com empresas farmacêuticas interessadas em testes de ensaios clínicos através de nossa rede mundial de laboratórios localizados nos EUA, Alemanha, Japão e China, e ao desenvolver e comercializar diagnósticos complementares, com nossa rigorosa experiência em serviços regulatórios e laboratoriais. Fornecendo kits distribuíveis, bem como serviços de ensaios clínicos mediante suas subsidiárias de laboratórios clínicos localizadas em todo o mundo (LabPMM®), a Invivoscribe é uma parceira ideal desde o desenvolvimento do diagnóstico, passando por ensaios clínicos e submissões regulatórias até a comercialização.

