Brian Franz nomeado diretor de tecnologias, dados e análises da The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a nomeação de Brian Franz como diretor de tecnologias, dados e análises, em vigor a partir de 21 de abril de 2025. O Sr. Franz estará subordinado ao presidente e CEO, Stéphane de La Faverie, e fará parte da equipe executiva da empresa.

"À medida que impulsionamos nossa ousada visão Beauty Reimagined (Beleza Reinventada), a profunda expertise do Brian e suas novas perspectivas serão essenciais na execução da maior transformação tecnológica e operacional na história da nossa empresa", afirmou o Sr. de La Faverie. "A experiência do Brian na modernização de infraestruturas, construindo plataformas resilientes e sustentáveis e fazendo avançar os recursos impulsionados por IA, será críticaàmedida que aceleramos nossa evolução em direção a uma organização mais ágil e focada no consumidor. A liderança estratégica do Brian, combinada com sua paixão por inovação e desenvolvimento de talentos, faz dele o líder ideal para moldar o futuro das tecnologias, dos dados e das análises na The Estée Lauder Companies".

Como o primeiro diretor nas áreas combinadas de tecnologia de dados, dados e análises da empresa, o Sr. Franz será responsável por liderar a transformação estratégica dos recursos tecnológicos e dados globais da The Estée Lauder Companies. O Sr. Franz conduzirá a próxima era de inovação tecnológica, capacitando marcas, equipes comerciais e funções com plataformas escalonáveis, seguras e avançadas que aprimoram a agilidade empresarial e proporcionam experiências personalizadas e próximas aos consumidores.

O Sr. Franz liderará a organização de tecnologia da informação (TI) global da empresa, orientando os esforços para ampliar os sistemas, enquanto garante que eles sejam ágeis o suficiente para satisfazer as necessidades em mudança do negócio. Além de TI, ele também supervisionará as equipes de Tecnologia & Experiência Digital e Dados Empresariais, focando na integração da plataforma, proporcionando experiências digitais mais personalizadas e ininterruptas para nossos clientes e aproveitando os dados como um ativo estratégico para impulsionar decisões mais rápidas e mais inteligentes na empresa. Ao liderar esse novo capítulo para as equipes de tecnologia da The Estée Lauder Companies, Brian alavancará recursos dos principais parceiros tecnológicos externos para apoiar modernização e inovação adicionais na empresa.

O Sr. de La Faverie acrescentou: "Ao colocar essas áreas críticas sob um único líder, estamos simplificando nossa estrutura, removendo silos operacionais e criando alinhamento mais forte em todas as nossas estratégias de dados e tecnologia, potenciadores fundamentais da nossa transformação Beauty Reimagined".

O Sr. Franz se juntaàThe Estée Lauder Companies vindo da State Street, onde atuou recentemente como vice-presidente executivo, diretor global de informações e chefe de resiliência empresarial. Nesses cargos, ele liderou tecnologia global, resiliência empresarial e dados para a organização. É um executivo maduro, com profunda experiência em transformação tecnológica, operacional e empresarial, e tem uma mentalidade voltadaàtecnologia e um histórico de impulsionar inovação em empresas internacionais, ao passo que mantém como foco central a excelência operacional e de experiência do usuário.

Antes da State Street, ocupou cargos de liderança sênior na Diageo PLC, incluindo diretor de produtividade e CIO, e foi CIO na PepsiCo International. Anteriormente na sua carreira, ocupou cargos de liderança na GE, inclusive na GE Capital e AT&T. O Sr. Franz tem mestrado pela New York University e bacharelado pela Iona College.

Nota de advertência sobre declarações prospectivas

As declarações neste comunicado de imprensa podem constituir declarações prospectivas, conforme definido pela Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995. Essas declarações incluem aquelas contidas nas diversas citações. Embora a Empresa acredite que suas expectativas sejam baseadas em suposições razoáveis dentro dos limites do seu conhecimento sobre seus negócios e operações, os resultados reais podem diferir substancialmente das expectativas da Empresa. Fatores que podem causar diferenças entre os resultados reais e as expectativas incluem a capacidade de implementar com sucesso a estratégia da Empresa, incluindo o Beauty Reimagined e o plano de recuperação de lucros e crescimento da Empresa; a transição bem-sucedida de sua liderança; e outros fatores descritos nos documentos da Empresa apresentadosàComissão de Valores Mobiliários, incluindo os registros mais recentes apresentados a essa Comissão. A Empresa não assume nenhuma responsabilidade de atualizar as declarações prospectivas feitas neste comunicado ou de outra forma.

Sobre a The Estée Lauder Companies

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comercializadoras e vendedoras globais de produtos de cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e cuidados com os cabelos, sendo responsável pela administração de marcas de luxo e prestígio no mundo todo. Os produtos da Empresa são vendidos em cerca de 150 países e territórios, sob marcas como: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

