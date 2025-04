Inglês impulsiona carreiras e amplia oportunidades no mercado de trabalho

Em um mundo cada vez mais globalizado, o domínio da língua inglesa tornou-se um diferencial estratégico no mercado de trabalho. De acordo com uma matéria da empresa Robert Half, a capacidade de comunicar-se eficazmente em inglês abre portas para oportunidades em empresas multinacionais, facilita a participação em projetos internacionais e amplia as possibilidades de networking profissional.

De acordo com uma matéria do G1, profissionais que falam inglês têm mais chances de conquistar posições de liderança e alcançar melhores salários. A proficiência no idioma é especialmente valorizada em setores como tecnologia, finanças, comércio exterior e marketing.

Uma matéria publicada pelo KNN, aponta que aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas no mundo falam inglês, reforçando sua posição como idioma universal dos negócios. Empresas multinacionais adotam a língua como padrão para comunicação interna, enquanto instituições de ensino superior exigem certificações de proficiência para admissão em programas acadêmicos.

Quais os benefícios do domínio do idioma

De acordo com uma matéria da Cambridge English, 85% das empresas globais afirmam que o domínio do inglês é essencial para seus funcionários, independentemente do setor de atuação. Esse cenário reflete a crescente demanda por profissionais que possuam habilidades linguísticas para lidar com mercados internacionais.

O portal Rocketseat mostra que o setor de tecnologia, por exemplo, tem o inglês como idioma predominante. A maioria das documentações técnicas, cursos e ferramentas digitais são desenvolvidas nesta língua, o que exige dos profissionais um conhecimento mínimo para acompanhar as inovações.

Segundo a Harvard Business Review, empresas multinacionais como Airbus, Nokia e Samsung adotaram o inglês como idioma corporativo comum para otimizar a comunicação entre equipes de diferentes nacionalidades. A publicação ressalta que essa decisão busca facilitar o desempenho em ambientes de negócios globalizados.

O que as empresas esperam de um profissional fluente em inglês

?De acordo com o portal GCMAIS, uma pesquisa da Page Personnel revelou que 60% das vagas ofertadas no Brasil pedem fluência no inglês. Isso reflete a expectativa das empresas de que seus colaboradores sejam capazes de se comunicar eficazmente em um ambiente corporativo globalizado, interagindo com parceiros, clientes e colegas de diferentes nacionalidades.

Conforme destacado pelo portal WinRio Cursos, a fluência em inglês não é apenas uma vantagem competitiva, mas uma necessidade para profissionais de diversas áreas. O portal também destaca que, empresas multinacionais e organizações que mantêm relações comerciais internacionais frequentemente pedem que seus funcionários sejam proficientes no idioma, pois ele é utilizado em negociações, contratos e correspondências comerciais. Além disso, a capacidade de comunicar-se em inglês facilita a participação em conferências, workshops e treinamentos globais, promovendo a troca de conhecimentos e melhores práticas entre profissionais de diferentes culturas e mercados.

Além disso, uma matéria da CNN, mostra que países com alta proficiência em inglês tendem a apresentar melhores resultados em termos de competitividade e inovação no mercado de trabalho. Dessa forma, o domínio da língua inglesa se configura como um fator decisivo não apenas para o sucesso individual, mas também para o avanço das empresas no cenário globalizado.

Quais as estratégias para aprimorar o aprendizado do inglês

O portal Practice Languages Online, sugere que a imersão na língua, por meio do consumo de conteúdo em inglês, melhora a compreensão e a fluência. Filmes, séries e podcasts são alternativas acessíveis para ampliar o contato com diferentes sotaques e expressões idiomáticas. Além de expor a diferentes sotaques, ritmos e vocabulários, essa prática ajuda a compreender o idioma em contextos reais.

Plataformas de intercâmbio linguístico, como o Tandem e o HelloTalk, possibilitam a interação com falantes nativos, favorecendo a melhoria da pronúncia e da confiança ao se expressar. Além disso, cursos on-line oferecidos por instituições reconhecidas, como a Universidade de Cambridge e a EF Education First, disponibilizam materiais que atendem diferentes níveis de aprendizado e permitem um desenvolvimento estruturado.

Certificações e avaliação de proficiência

A obtenção de certificações internacionais comprova a proficiência no idioma e pode ser um diferencial no currículo. Exames como o Test of English as a Foreign Language (TOEFL) e o International English Language Testing System (IELTS) são amplamente reconhecidos por empresas e instituições acadêmicas ao redor do mundo. De acordo com um levantamento do British Council Brasil, mais de 10 mil instituições em 150 países aceitam o TOEFL como requisito para admissão em programas acadêmicos e profissionais.

Além do TOEFL e do IELTS, existem outras certificações relevantes, como o Cambridge English Exams (FCE, CAE, CPE). Escolher a certificação ideal depende dos objetivos individuais, seja para ingressar em uma universidade estrangeira, obter um visto de trabalho ou destacar-se no mercado profissional.

