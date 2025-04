Unia mostra soluções para importar insumos médicos com segurança na Intermodal

Entre os dias 22 e 24 de abril, a cidade de São Paulo sedia a Intermodal South America 2025, um dos principais eventos voltados ao setor de logística e comércio exterior. Presente no estande G100, a Unia, empresa especializada em assessoria aduaneira e logística integrada para o setor de saúde, apresenta suas soluções voltadas à importação segura de insumos médico-hospitalares.

A importação de produtos para uso médico exige atenção rigorosa às exigências legais, sanitárias e logísticas. De acordo com dados da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde (ABIIS), o Brasil importou US$ 6,7 bilhões em produtos médico-hospitalares em 2023, representando um aumento de 5,6% em relação ao ano anterior.

A Unia atua com foco em cargas que requerem cadeia fria, produtos controlados e regimes especiais. Segundo Marli Oliveira, CEO da Unia, “as operações voltadas ao setor de saúde envolvem alto grau de responsabilidade e exigem soluções que integrem conhecimento técnico, cumprimento regulatório e fluidez logística”. A executiva explica que a empresa oferece suporte desde a análise documental até a liberação aduaneira e o transporte final, buscando garantir conformidade com as exigências da Anvisa e de órgãos anuentes.

Além da atuação com produtos de uso humano, a empresa acompanha as atualizações do Novo Processo de Importação (NPI) e orienta seus clientes sobre a adaptação aos sistemas da DUIMP e à elaboração do Catálogo de Produtos. A digitalização desses processos tem sido um passo importante para aumentar a previsibilidade nas operações e reduzir o risco de penalidades.

Na Intermodal 2025, os visitantes poderão conhecer mais sobre os fluxos operacionais aplicados à logística farmacêutica e médica, com destaque para o papel da assessoria técnica na segurança da cadeia de suprimentos hospitalar. A equipe da Unia estará disponível no estande G100 durante todo o evento.

