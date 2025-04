Manpower abre 300 vagas para auxiliar de logística

A empresa ManpowerGroup, consultoria de Recursos Humanos, está com 300 vagas abertas para auxiliar de logística em Cajamar (SP). As oportunidades são temporárias e as inscrições vão até o dia 28 de abril.

Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para atuar de forma presencial. As principais atividades do cargo incluem o controle de entrada e saída de mercadorias, coleta, conferência e separação de produtos, além de carga, descarga, armazenamento e controle de estoque.

Embora o local de trabalho seja em Cajamar, moradores de outras regiões com fácil acesso também podem se candidatar, como Franco da Rocha, Francisco Morato, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista, Santana de Parnaíba, Jundiaí, Caieiras, Osasco, e bairros de São Paulo como Perus, City Jaraguá, Pirituba e Taipas.

O salário oferecido é de R$1.910,00, além de benefícios como transporte fretado, alimentação no local, seguro de vida e vale-alimentação no valor de R$265,00.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até dia 28 de abril, por meio do link: https://vagas.manpowergroup.com.br/vaga/78464/vaga-para-auxiliar-de-logistica-temporario-em-cajamar-sp



Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/