Masp inaugura novo anexo e dobra área expositiva

O Museu de Arte de São Paulo (Masp) inaugurou, no dia 28 de março, o novo anexo, o Edifício Pietro Maria Bardi, em homenagem ao diretor artístico fundador do museu (1900-1999). O espaço conta com 14 andares e quase oito mil metros quadrados, reunindo salas de aula, laboratório de restauro, espaços multiuso, galerias, loja e restaurante, segundo informações da Veja São Paulo.

A abertura ao público foi marcada pelos Ensaios sobre o Masp, com cinco mostras de obras do acervo: Renoir, Geometrias, Histórias do Masp, Artes da África e Isaac Julien: Lina Bo Bardi — Um Maravilhoso Emaranhado.

Membro do Conselho Deliberativo do Masp e colecionadora de arte, Marta Fadel Martins Lobão explica que a adição do novo prédio praticamente dobra a área expositiva do museu. Um dos principais objetivos da expansão, segundo ela, é permitir que mais obras saiam da reserva técnica e possam ser apreciadas pelo público.

“É importante lembrar que essa expansão também é um tributo à história do próprio Masp e de seus fundadores. O nome do novo edifício — Pietro Maria Bardi — carrega a memória de uma figura central na construção do museu”, ressalta.

De acordo com Marta Fadel Martins Lobão, além de viabilizar mais exposições em cartaz simultaneamente, a expansão também visa proporcionar mais profundidade e diversidade às narrativas apresentadas. “É um ganho tanto para o público quanto para os curadores, que agora têm mais liberdade para explorar diferentes recortes e linguagens. Ampliar o espaço é também uma forma de respeitar a própria trajetória do museu”, afirma.

A colecionadora também destaca a passagem subterrânea que liga os dois edifícios, o que visa garantir uma circulação mais fluida e contínua entre os espaços. A conexão também facilita o transporte seguro das obras, a movimentação técnica e a integração entre os departamentos.

Para Marta, com mais espaço disponível, o compromisso do Masp em promover conexões entre diferentes períodos, geografias e perspectivas artísticas se fortalece. “Podemos agora aprofundar exposições temáticas, colocar obras de contextos distintos em diálogo e, assim, provocar reflexões mais ricas sobre a arte e a sociedade”, analisa.

A especialista avalia como positiva a recepção da comunidade artística e do público em relação à expansão e às novas exposições. Segundo ela, o meio artístico considera o novo prédio uma valorização da cultura brasileira e um reforço da importância do Masp no cenário internacional.

“O público, por sua vez, demonstra entusiasmo ao reencontrar obras conhecidas sob novas luzes e ao descobrir peças que nunca estiveram em exibição. Há um sentimento de renovação e pertencimento”, adiciona.

Sobre os projetos futuros, Marta Fadel Martins Lobão lembra que o museu já tem um calendário diverso de exposições e atividades educativas planejado para os próximos anos. A proposta é utilizar os novos espaços não apenas para exibir mais obras, mas também para promover debates, oficinas, ações interativas e eventos, aproximando cada vez mais a arte do cotidiano das pessoas.

“Com esse novo capítulo, o foco é não só ampliar o espaço físico, mas também ampliar o alcance da arte, da cultura e do pensamento crítico”, finaliza Marta Fadel.

