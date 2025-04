Marketplace tem alta na busca por peças de freio, suspensão e motor em 2025

Entre janeiro e março de 2025, a plataforma Comprei e Não Usei registrou crescimento na procura por peças automotivas pesadas, com destaque para componentes de freio, suspensão e motor. O levantamento interno considerou dados de acesso e busca dentro do marketplace, que conecta frotistas, operadores logísticos e compradores do setor automotivo.

De acordo com a análise, peças de motor tiveram o maior aumento na procura, seguidas por itens relacionados ao sistema de suspensão e freios. A plataforma atua no segmento de comercialização de estoque ocioso de autopeças pesadas, reunindo vendedores com peças disponíveis e compradores que precisam de soluções rápidas para manutenção.

Segundo a Comprei e Não Usei, o crescimento pode estar relacionado a fatores como o uso intensivo de veículos comerciais e o aumento na manutenção corretiva, especialmente no transporte rodoviário de longa distância. A venda de peças sobressalentes e usadas por meio de canais digitais tem se consolidado como alternativa para redução de custos e reposição rápida de componentes.

A tendência é consistente com dados do setor. Segundo o Blog Engecass, o mercado de autopeças no Brasil é robusto e crescerá mais, seja pelo envelhecimento da frota ou novas tecnologias. O envelhecimento da frota e a sofisticação dos automóveis são apontados como principais motivadores desse crescimento.

A plataforma também atribui o crescimento à diversificação do portfólio de peças cadastradas e à ampliação da base de vendedores em diferentes regiões do país. Isso tem possibilitado maior alcance geográfico e atendimento a demandas locais, especialmente por peças consideradas obsoletas, mas ainda em condições de uso.

A expectativa é de que, no segundo trimestre, a procura por esses componentes continue em alta, impulsionada pelo aumento de frotas comerciais em circulação e pela busca por soluções econômicas no pós-venda de autopeças.

Website: https://www.compreienaousei.com/quem-somos