PUMA atinge meta de fabricar 9 em cada 10 produtos com materiais reciclados ou certificados

A empresa esportiva PUMA atingiu a meta de fabricar 9 em cada 10 produtos com materiais reciclados ou certificados até 2024 e avançou em suas áreas de foco, como circularidade, clima e direitos humanos, disse a empresa como parte do relatório de sustentabilidade divulgado na terça-feira.

Com a meta inicial de 9 em cada 10 produtos em 2021, a PUMA aumentou significativamente o uso de materiais reciclados e certificados, reduzindo assim a emissão de gases de efeito estufa. Em 2024, a PUMA utilizou 13% de algodão reciclado e cerca de 75% de tecido de poliéster reciclado em seus produtos.

“Alcançar a meta de 9 em cada 10 produtos em um ano e antes do previsto é uma evidência do excelente trabalho em equipe realizado por todos os envolvidos na PUMA e pelos nossos parceiros de fabricação”, disse a diretora de produto da PUMA, Maria Valdes. “Pretendemos aproveitar este impulso e continuar a buscar maneiras de diminuir nossa pegada ambiental, como parte das metas de sustentabilidade da Visão 2030.”

Apesar de o poliéster reciclado ser produzido predominantemente a partir de garrafas plásticas, a PUMA assumiu um papel de liderança na indústria com o projeto de reciclagem de tecido para tecido RE:FIBRE, que utiliza resíduos industriais e pós-consumo como principal fonte de matéria-prima. Em 2024, cerca de 13,9% do poliéster utilizado nos produtos de vestuário da PUMA já foi feito com RE:FIBRE.

No quesito Clima, a PUMA continuou a trabalhar com os seus principais fornecedores para diminuir a emissão de gases de efeito estufa na cadeia de suprimentos. Consequentemente, a redução nas emissões de bens e serviços adquiridos foi de 17% entre 2017 e 2024. Em 2024, a PUMA conseguiu reduzir as emissões de suas próprias atividades em 86% em relação a 2017, abastecendo todos os escritórios, lojas e armazéns com energia renovável (incluindo a compra de Certificados de Energia Renovável, aumentando o número de veículos elétricos em sua frota global de carros e abrindo duas usinas solares fotovoltaicas de grande escala em sua sede e um grande centro de distribuição na Alemanha).

A meta geral da PUMA é a redução absoluta de 90% dos gases de efeito estufa em suas próprias operações e uma redução absoluta de 33% nas emissões da cadeia de suprimentos até 2030, em comparação a 2017, para atingir o que os cientistas dizem ser necessário para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 grau Celsius em comparação aos níveis pré-industriais.

Em relação às metas de Direitos Humanos, a PUMA realizou treinamentos adicionais sobre temas relevantes, como o assédio sexual, para os trabalhadores da cadeia de suprimentos. Mais de 290.000 funcionários e operários da PUMA receberam treinamentos sobre assédio sexual desde 2021. Em 2024, o pagamento médio dos principais fornecedores da PUMA em todo o mundo, incluindo horas extras e bônus, foi 66% superior ao salário mínimo, um aumento de 3 pontos percentuais em relação ao ano anterior.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos com velocidade para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como o futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 22.000 pessoas globalmente e tem sua sede em Herzogenaurach, na Alemanha.

