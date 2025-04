Equipe de Rubens Barrichello renova patrocínio com distribuidora de combustíveis

A distribuidora de combustíveis ALE renovou o apoio à Equipe Full Time Sports e garantiu mais uma temporada ao lado do bicampeão Rubinho Barrichello na Stock Car. A equipe Mobil ALE Full Time conta com o patrocínio da companhia, que vai realizar uma série de ações de marketing durante a temporada de 2025.



O piloto analisa a renovação com a empresa e apresenta os planos para este ano. "A minha expectativa para a temporada de 2025 é a melhor possível, principalmente com a mudança do carro, que tem a perspectiva de uma velocidade muito alta", afirma o piloto. O carro de Rubinho, o "111", agora no modelo Corolla Cross, recebeu mudanças com tecnologias inéditas no automobilismo brasileiro.



A ALE mantém, desde 2019, um relacionamento com a Full Time na Stock Car Pro Series. Desde o início do patrocínio, a companhia tem registrado um impacto positivo em termos de visibilidade e engajamento. A associação com a competição, que alcança cerca de 38 milhões de pessoas, tem sido uma plataforma para promover a marca. "A relação com a ALE já se tornou basicamente de família, com uma entrega muito prazerosa. A empresa faz todo o possível para que o nosso desenvolvimento seja sempre melhor, um valor muito alinhado aos meus lemas pessoais", conta Rubinho.



Por meio do patrocínio, a ALE garante visibilidade para a linha de combustíveis de transição energética Energy, com a marca estampada nos uniformes do piloto e no carro da equipe Full Time na Stock Car. O objetivo é reforçar os diferenciais da linha, que oferece maior rendimento e eficiência, além de reduzir a emissão de poluentes. "Mostrar a marca Energy no ambiente automobilístico destaca os benefícios da linha de combustíveis e fortalece nossa conexão com o público", afirma o diretor de Marketing da ALE, Diego Pires.



A companhia segue, em 2025, com a estratégia de marketing esportivo com foco em automobilismo. No último ano, além da presença nas pistas, a ALE promoveu ações em postos em 12 estados do país. Uma delas foi a promoção "Miniatura na Pista", que distribuiu miniaturas do carro de Rubens Barrichello para os consumidores que abasteceram na rede. Também foram realizados "pit stops" em postos da ALE em Minas Gerais, com a presença do carro do piloto, que ficou disponível para os clientes tirarem fotos e interagirem. Na primeira corrida da Stock Car em Belo Horizonte, Rubinho Barrichello subiu ao pódio. “Com essas iniciativas, conseguimos tangibilizar e aproximar o patrocínio ao dia a dia dos revendedores e clientes”, explica o diretor da ALE.



De acordo com ele, essa estratégia busca formas de nutrir o relacionamento com revendedores, dentro de um planejamento de marca nacional com iniciativas regionais, além de proporcionar experiência para os clientes. "Neste ano, estamos desenvolvendo novas experiências para revendedores e clientes finais. Além disso, teremos conteúdos exclusivos com o piloto e a equipe Full Time em nossas redes sociais e presença do carro nos postos ALE, entre outras ativações", ressalta.



Maurício Ferreira, chefe da Full Time, destaca que a parceria com a ALE é uma das maiores na história da equipe. "Estamos iniciando nossa sétima temporada juntos e o tempo mostra que esse encontro não poderia ter sido melhor. Os valores da marca seguem muito alinhados aos nossos como equipe e o desejo é de continuarmos evoluindo juntos".

