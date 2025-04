Intermodal 2025: Complex exibe soluções para logística em regiões estratégicas

A edição de 2025 da Intermodal South America, marcada para os dias 22 a 24 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo, será acompanhada de perto pela Complex, empresa especializada em operações logísticas em regiões de difícil acesso, como o Norte e o Centro-Oeste do Brasil. Mesmo sem estande, representantes da empresa participam da feira com o objetivo de mapear tecnologias voltadas à digitalização e integração de processos logísticos.

A presença da Complex no evento tem como foco identificar ferramentas que possam ser aplicadas em rotas estratégicas, onde a conectividade e o acesso a dados em tempo real ainda representam desafios. A empresa busca soluções que combinem rastreamento de entregas, integração de sistemas de gestão e análise preditiva de desempenho.

Segundo relatório publicado pelo Banco Mundial, a digitalização dos fluxos logísticos é um dos fatores que mais contribuem para o aumento da eficiência no transporte de cargas, especialmente em mercados emergentes. Plataformas que automatizam etapas da operação, como a emissão de documentos fiscais e a roteirização inteligente, são consideradas essenciais para ampliar a capilaridade da distribuição em áreas menos acessíveis.

Para Vitor Barbosa, fundador da Complex, a Intermodal é uma oportunidade de alinhar o planejamento estratégico da empresa com as inovações tecnológicas do setor. “A demanda por soluções digitais no transporte de cargas em regiões remotas tem crescido, e acompanhar os desenvolvimentos do setor é fundamental para manter nossa atuação eficiente e segura”, afirma o executivo.

Com foco na prospecção de ferramentas aplicáveis às operações complexas, a Complex utiliza a visita à Intermodal como parte de sua estratégia de atualização tecnológica e mapeamento de parceiros. A expectativa é incorporar novas soluções ao longo de 2025 para ampliar a rastreabilidade, o controle de entregas e a interoperabilidade entre sistemas.

Website: https://www.linkedin.com/company/complexmultimodal