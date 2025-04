Tapetes: limpeza ajuda a prevenir alergias, diz especialista

Os tapetes são considerados peças-chave na decoração de lares de muitos brasileiros, proporcionando conforto e aconchego. No entanto, a manutenção da limpeza desses itens é fundamental para garantir um ambiente saudável e livre de alérgenos, já que a manutenção dos ambientes limpos e arejados é essencial sobretudo no outono, conforme alerta recente da Secretaria de Saúde do Paraná.

A publicação chamou a atenção para o fato de que o outono, que começou no dia 20 de março e segue até o dia 20 de junho, é marcado pela queda nas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, cenário ideal para o aumento da proliferação de vírus e bactérias.

Nesse contexto, é preciso redobrar a atenção para o risco de doenças respiratórias e alergias, que tendem a ser mais comuns, como bronquites, pneumonias, conjuntivite e rinite alérgica, doenças virais e ressecamento da pele.

Felipe Ataíde, chefe de operações e sócio da Dr. Lava Tudo, empresa especializada em limpeza de tapetes profissional, destaca a importância dos cuidados diários para preservar a beleza e a higiene desses itens. “A aspiração regular é o primeiro passo para evitar o acúmulo de poeira e sujeira”.

“É preciso aspirar os tapetes pelo menos duas vezes por semana em ambientes com grande circulação e uma vez por semana em locais menos movimentados”, recomenda. Para lares com pets ou crianças, a aspiração diária é essencial para prevenir alergias, complementa Ataíde.

Em relação às manchas leves, o especialista sugere soluções caseiras como vinagre branco com água para remover odores e manchas, e bicarbonato de sódio para absorver líquidos e neutralizar cheiros. No entanto, alerta para a importância de testar os produtos em uma pequena área do tapete antes da aplicação completa, a fim de evitar danos.

“Para combater o mau cheiro, especialmente em ambientes fechados, a ventilação adequada é crucial. O bicarbonato de sódio também pode ser utilizado para neutralizar odores, e a limpeza profissional regular é indispensável para evitar o acúmulo de sujeira e umidade”, explica.

Limpeza profissional é a alternativa

“A limpeza profissional de tapetes oferece uma abordagem mais completa para a remoção de sujeira, ácaros e outros micro-organismos”, afirma Pedro Sampaio, técnico especialista em limpeza e higienização de estofados da Dr. Lava Tudo. O processo inclui inspeção do material, aplicação de produtos específicos, escovação mecânica, enxágue e secagem controlada.

Extratoras industriais, produtos biodegradáveis, bactericidas e antiácaros aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), além de máquinas eficientes e tecnológicas, são utilizados na higienização profissional da Dr. Lava Tudo. Segundo Sampaio, a combinação garante uma limpeza profunda e segura, eliminando até 95% dos agentes alergênicos e maus odores.

“A frequência ideal para a limpeza profissional é a cada seis meses, mas pode ser reduzida para três meses em locais com grande circulação, animais de estimação ou pessoas alérgicas”, afirma.

Ele ressalta que, além de remover a sujeira visível, a limpeza profissional contribui para a saúde do ambiente, eliminando ácaros, fungos e bactérias que podem causar alergias e problemas respiratórios. “A higienização regular também prolonga a vida útil do tapete, mantendo sua beleza e qualidade por mais tempo”, frisa.

