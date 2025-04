Inscrições abertas para o Prêmio Arte na Escola Cidadã

Criado nos anos 2000 pelo Instituto Arte na Escola em parceria com a UNESCO, o Prêmio Arte na Escola Cidadã é reconhecido como prêmio referência de arte-educação do país. Em 2025 a iniciativa chega à sua 26ª edição e, pela primeira vez, homenageará uma manifestação cultural: o Maracatu. As inscrições são gratuitas e estão abertas para arte-educadores de todo país até o dia 12 de maio.

“A arte é importante para desenvolver a sensibilidade, proporcionando a descoberta de outras possibilidades de relação consigo e com o outro, de sociedade, de mundo. A arte também desenvolve o pensamento crítico, formas de expressão e habilidades sociais e, por isso, acreditamos na potência dessa ação que, há 26 anos valoriza e dá visibilidade aos arte-educadores que fomentam as mais variadas experiências no campo das artes aos estudantes”, explica Thaís Rossi, supervisora de projetos do Instituto Arte na Escola.

O prêmio é dividido em 6 categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Não Formal. Para participar é preciso que o proponente seja autor do projeto de Artes que será inscrito e lecione a disciplina e, em caso de projetos coletivos, apenas um profissional será o representante no processo seletivo.

As inscrições devem ser feitas através do site e todos os detalhes estão disponíveis no regulamento da edição. Todos os inscritos, premiados ou não, ganharão um material educativo exclusivo, produzido pelo Instituto, com proposições para serem usadas em sala de aula, inspirados no Maracatu.

Cada arte-educador vencedor ganhará R$ 10.000 em dinheiro, um documentário sobre o projeto envolvendo os educadores, autores e as instituições onde os projetos foram executados, além da participação na cerimônia de premiação e 1 dia de fruição cultural em São Paulo.

Essa ação faz parte do Plano Anual do IAE 2025, que tem a apresentação da Lei de Incentivo à Cultura; patrocínio da Volkswagen Caminhões e Ônibus, BIC, copatrocínio da Pragma, Bradesco e apoio do SESC. A realização fica por conta do Instituto Arte na Escola, Ministério da Cultura e Governo Federal.

Instituto Arte na Escola

O Instituto Arte na Escola (IAE) é uma associação civil sem fins lucrativos, que desde 1989, qualifica, incentiva e valoriza a arte brasileira contemporânea em contextos formativos. O objetivo é que diversos públicos tenham acesso e se aproximem do patrimônio cultural do Brasil. O IAE também difunde o método rizomático autoral e os materiais educativos produzidos pelo instituto.

Há 26 anos, o instituto realiza o Prêmio Arte na Escola Cidadã, que encontra, reconhece e destaca iniciativas que utilizam a arte para aguçar a sensibilidade de crianças, jovens e adultos. Produz ainda materiais educativos e documentários sobre os projetos ganhadores do Prêmio e curtas sobre a trajetória e processo criativo de artistas contemporâneos.



Website: https://inscricoes.artenaescola.org.br