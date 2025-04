Agrotalk Show 2025 debate agro, economia e mercado global

A edição 2025 do Agrotalk Show está repleta de novidades. O evento irá debater sobre Agro Brasil e o Mercado Global Econômico na Vanguarda da Liberdade, com a presença de especialistas dos setores público e privado para discutir os desafios atuais do agronegócio e sua relação com a economia global. O encontro irá promover a troca de conhecimento entre produtores rurais, executivos, representantes internacionais e demais stakeholders do setor.

A programação inclui dois grandes painéis, o internacional contará com a participação de personalidades como: Martina Hackelberg – Cônsul-Geral da Alemanha no Brasil; Federico A. Servideo – Presidente da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira e Nina Plogër – Presidente da Forbes Agro, acionista do Grupo Melhoramentos e Diretora do Conselho Empresarial da América Latina (CEAL).



Já o painel nacional trará nomes do setor agropecuário brasileiro, incluindo a Senadora e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Teresa Cristina; o Deputado Federal, empresário e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion; Advogado, Presidente do Sindicato Rural de Ribeirão Preto e Assovale, Dr. Paulo Junqueira.



A noite ainda contará com o sorteio de um boi Aberdeen Angus, raça de origem escocesa e conhecida por produzir carne de alta qualidade. A iniciativa será assinada pelo empresário Romulo Engelhard, CEO do Grupo ENGELHARD Livestock.

Exposição de produtores rurais e autores de obras literárias do Agro Brasileiro



Antes da abertura oficial, às 18h30, os participantes terão a oportunidade de conhecer dez dos 70 produtores rurais do programa Agro Turismo, iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, que promove a integração do setor com as principais cadeias produtivas globais. O salão de espelhos, onde será servido o jantar, contará com exposição de produtores paulistas de café, azeite, queijo, mel, doces, geleias e charcutarias.



O evento também contará com a presença de autores do livro "Da Porteira para o Mundo", lançado em novembro de 2024, que narra trajetórias do agronegócio brasileiro e sua contribuição para o crescimento do setor.



A publicação contou com o prefácio de Augusto Cury. O escritor, médico e produtor rural, também será um dos convidados desta edição do evento e fará uma pocket palestra compartilhando sua visão sobre os desafios e oportunidades para o futuro do agronegócio.



“Nossos eventos promovem oportunidades para os produtores rurais e líderes do setor fortalecerem suas conexões e impulsionarem a evolução de seus negócios. Em pouco mais de um ano de plataforma, alcançamos resultados surpreendentes através de negociações e entrega de conteúdo, integrando o agro a todas as cadeias produtivas e fomentando o empreendedorismo. Na edição 2025, promoveremos a diversidade agrocultural de países parceiros do Brasil”, finaliza Aryane Garcia.

Website: https://www.instagram.com/agrotalkmeeting/