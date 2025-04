Bady Bassitt recebe a Caravana da Saúde FACERES

O município de Bady Bassitt será sede pela primeira vez da Caravana da Saúde, evento promovido pela Faculdade de Medicina FACERES em parceria com a Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, no próximo dia 26 de abril (sábado), das 8h às 12h. A ação acontece no Fundo Social de Solidariedade “Marta Vieira” e oferecerá atendimentos gratuitos à população, com foco na prevenção de doenças crônicas e promoção da saúde.

Durante o evento, os moradores terão acesso a serviços como aferição de pressão arterial, glicemia capilar, vacinação, orientações sobre alimentação saudável, qualidade de vida e saúde da mulher. A iniciativa é organizada pelas ligas acadêmicas da FACERES e mobiliza cerca de 100 profissionais, entre alunos e professores da instituição.

A presidente das ligas acadêmicas da FACERES, Any de Castro Ruiz Marques, explica que a ação tem como principal objetivo conscientizar a população sobre as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), como hipertensão, diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares.

O espaço destinado à saúde da mulher contará com informações sobre prevenção do câncer de mama, importância da mamografia, câncer do colo do útero e a importância da realização do exame Papanicolau.

Para a coordenadora de Extensão da FACERES, Fernanda Novelli Sanfelice, a Caravana da Saúde está em sua sexta edição e é um exemplo de ação extensionista que integra ensino e pesquisa. “É uma oportunidade de oferecer, gratuitamente, à população acesso a orientações de saúde, incentivando a prevenção para a melhoria da qualidade de vida”.

Além dos atendimentos, será realizada uma pesquisa com os participantes, coordenada pelo setor de Pesquisa da instituição. Segundo a coordenadora Talita Valentino, o estudo visa levantar dados demográficos, socioeconômicos e de saúde da população atendida. “Essas informações são fundamentais para identificar os determinantes sociais da saúde e apoiar propostas de enfrentamento mais eficazes”.

O coordenador da Atenção Básica da Prefeitura de Bady Bassitt, Cleber Martins Malheiro, ressalta a relevância da ação. “A Caravana reforça a importância da medicina preventiva. Orientar a população sobre hábitos saudáveis contribui diretamente para uma comunidade mais consciente e com melhores condições de saúde a médio e longo prazo”.

Para a prefeita Meiri Catelani, essa é uma parceria muito importante. “Promover qualidade de vida para a população é mais que um dever, é um compromisso com o futuro. Um evento como esse garante que os munícipes tenham a oportunidade de adquirir hábitos saudáveis’’.

