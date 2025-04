KRJ participa da Middle East Energy Dubai com sua linha de conectores

A KRJ, empresa do segmento de conexões para rede aérea de distribuição, participou da 49ª edição do Middle East Energy Dubai – Emirados Árabes Unidos –, realizada de 07 a 09 de abril. A feira é considerada um dos mais conceituados e tradicionais eventos do setor de energia. Durante o acontecimento, foram apresentados aos participantes, de forma técnica, os conectores elétricos KARP, KPB e KDP e a Ferramenta KF-002.

O KARP é um conector de perfuração para redes protegidas de média tensão; o KPB é um perfurante universal; o KDP é uma conexão da rede secundária ao ramal de ligação com quatro derivações (versão econômica) e a Ferramenta KF-002 é utilizada para aplicação e extração dos conectores tipo cunha - Família PT/PTB.

“Ao participar de uma feira do porte da Middle East Energy Dubai, a KRJ reforça o compromisso de estar na vanguarda da inovação, expandindo fronteiras comerciais e estabelecendo parcerias estratégicas. O evento proporcionou resultados altamente positivos, evidenciando o quanto o setor de energia está aquecido e ávido por soluções inovadoras que combinem segurança, praticidade e excelente custo-benefício. É exatamente isso que a KRJ visa entregar por meio de seus produtos, reconhecidos internacionalmente pelo índice de aceitação entre clientes de diversos países e continentes”, reforçou Marcelo Mendes, gerente geral da KRJ.

A participação da KRJ na Middle East Energy Dubai é parte do projeto de exportações da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).

Com mais de 1,6 mil expositores internacionais e mais de 40 mil profissionais de energia, a feira que acomodou 17 pavilhões internacionais se consolida com um dos maiores polos de negócios do setor de energia do mundo, reunindo grandes compradores do mundo.