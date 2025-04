ExpoApras 2025 inclui segmento pet alimentício em sua programação

A gôndola dos supermercados brasileiros ganhou um novo protagonista: o setor pet. Estima-se que o Brasil possua a terceira maior população de animais de estimação do mundo, cerca de 160 milhões de pets, segundo estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), publicado pela Agência Senado.



Ainda de acordo com a Abinpet, o mercado pet brasileiro faturou R$ 75,4 bilhões em 2024, aumento de 9,6% em relação a 2023. Impulsionado pela humanização dos animais e pela busca por conveniência dos tutores, o segmento se tornou estratégico para o autosserviço nacional. Conforme a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), a expansão do mercado pet ganha força no setor supermercadista ano após ano.

Esse movimento tem estimulado a participação de empresas do setor pet em eventos voltados ao varejo alimentar, como a ExpoApras 2025, feira de supermercados do Paraná, que será realizada de 22 a 24 de abril, em Pinhais, na região de Curitiba.

O Grupo New Pet, indústria de alimentos para pets com sede nos Campos Gerais e rede de distribuição na Região Metropolitana de Curitiba, tem ampliado sua atuação no canal supermercadista nacional e estará presente no evento.

Mudança de comportamento impulsiona presença do petcare nos supermercados

“A presença nas gôndolas dos supermercados já não é mais uma escolha para o setor pet, é uma necessidade. O consumidor busca conveniência, mas também exige qualidade, transparência e propósito. É nisso que temos investido intensamente nos últimos anos, o que se reflete no nosso desempenho: em 2024, crescemos 27,8%, superando a média do setor que foi de 17%. São números que nos consolidam no ranking dos maiores fornecedores das redes de mercados e atacarejos do sul do Brasil”, afirma Leonel Mazzini, CEO do Grupo New Pet. A empresa atua junto às redes de supermercados e atacarejos em todo o país, com um portfólio que inclui rações secas, petiscos, sachês, tapetes higiênicos e cosméticos.

Estande instagramável e novidades pets voltadas ao varejo

Na feira, o Grupo apresentará ao público suas novas embalagens, pensadas para facilitar a exposição no varejo, além de anunciar o lançamento da linha Super Premium Natural Dots, composta por produtos 100% naturais. O estande também contará com ativações interativas e ações de engajamento com o público, incluindo visita de animais ao espaço e atividades de incentivo ao resgate e adoção de cães e gatos por meio da parceria com o Instituto SOS 4 Patas.

Com unidade fabril localizada nos Campos Gerais do Paraná e Centro de Distribuição na Região Metropolitana de Curitiba, o Grupo New Pet projeta a expansão de sua operação para a região Sudeste, com a implantação de uma nova planta nos próximos anos. A iniciativa integra o plano estratégico da empresa de ampliar a distribuição para o âmbito nacional.

“A nossa participação na ExpoApras 2025 é, portanto, mais do que uma vitrine: é um movimento calculado dentro de uma estratégia maior de presença nacional e consolidação como parceiro de referência no setor supermercadista”, define o CEO do Grupo New Pet.







