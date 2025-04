Flexibilidade e tecnologia renovam escritórios modernos

O ambiente de trabalho moderno vem se tornando flexível e com potencial para integrar práticas inovadoras e tecnologias avançadas a fim de aprimorar a experiência dos funcionários conjugada com a eficácia organizacional. Mas para chegar a um espaço com essas características, equilibrando o bem-estar físico e mental do funcionário com eficiência produtiva, o caminho apresenta alguns desafios.

O 20º Congresso InfraFM, que acontece em conjunto com a 12ª edição da Expo InfraFM, reúnem as principais empresas e especialistas do setor de Facility, Property e Workplace Management na América Latina, vai abordar esse tema e de antemão dá importantes pistas sobre os desafios em questão: “Para criar locais de trabalho otimizados, as organizações devem reduzir o risco de alocações incorretas, planejar para futuras necessidades de espaço, evitar gastos excessivos e permitir uma abordagem mais sustentável”, afirma Léa Lobo, head de Conteúdo da InfraFM.

No dia 10 de junho, às 15h30, o painel “Principais desafios no local de trabalho e como abordá-los”, no Congresso InfraFM terá especialistas em workplace e people experience para apresentar possíveis soluções e as principais tendências desse segmento.

O Congresso e a Expo InfraFM acontecem simultaneamente no Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 9 e 11 de junho de 2025, reunindo profissionais, especialistas e empresas que estão moldando o futuro da gestão de espaços corporativos, industriais, hospitalares e comerciais. A entrada é gratuita e o credenciamento já pode ser feito on-line. A organização do evento é do Italian Exhibition Group (IEG), que adquiriu ano passado o direito da sua realização.

Para muitos especialistas, a flexibilidade no trabalho é um ponto que sempre chama a atenção tanto da parte do empregador quanto do empregado, embora as visões geralmente sejam muito diferentes. Enquanto os funcionários preferem o home office, os empresários defendem a presença física nos locais de trabalho.

O relatório do ecossistema Great People & GPTW, com a participação de 2.134 participantes, em sua maioria gestores da área de recursos humanos em todo o Brasil, aponta, por exemplo, que quanto menos flexível é o modelo de trabalho, maior a dificuldade para preencher vagas em aberto.

Os resultados deste estudo reforçam a importância de aprimorar o ambiente de trabalho e começar a prestar mais atenção em iniciativas como o employee experience, isto é, uma abordagem que busca promover uma experiência positiva para os funcionários dentro do ambiente corporativo.

Durante o Congresso InfraFM, serão apresentadas tendências para o novo ambiente de trabalho, algumas já em pleno funcionamento, a saber:

Trabalho híbrido - espaços que se adaptam a uma combinação de trabalho presencial e remoto;

Co-criação - colaboração entre funcionários, clientes e parceiros em desenvolvimento de soluções para problemas comuns;

Inclusão - ambientes que celebram diversidade cultural, etária e racial; com acessibilidade para pessoas com deficiência;

Projetos locais - desenhos de escritórios que refletem culturas locais, promovendo conexão com a comunidade.

Espaço multifuncional

De acordo com Daiane Silva, workplace manager do Pinterest, foi recentemente implementado um estúdio multifuncional dedicado a marcas. Ela será uma das palestrantes do Congresso InfraFM, justamente no painel “Principais desafios no local de trabalho e como abordá-los”.

Inspirado pela experiência on-line que o ambiente oferece, o escritório do Pinterest foi composto com as últimas tendências de design: possui a flexibilidade como conceito central, o que é refletido tanto na disposição dos espaços, que pode ser alterada conforme a demanda de eventos, quanto no modelo de trabalho praticado.

Ainda segundo a gerente da empresa, dentro desse espaço foram criados quatro cenários versáteis — uma sala de estar, um closet, um spa e uma cozinha — permitindo que as marcas produzissem conteúdo orgânico e envolvente para os consumidores. Embora a ideia faça parte de uma estratégia comercial, o planejamento e a implementação dos cenários foram conduzidos em conjunto com o time de Workplace. “Tivemos que repensar completamente a utilização do espaço de trabalho”, observa Daiane.

Serviço:

Expo InfraFM e Congresso InfraFM

Data: 9 a 11 de junho de 2025

Horários: dia 9 das 14h às 20h e dias 10 e 11 das 10h às 20h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Entrada Principal - Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, SP.

Website: https://www.infrafm.com.br/