Manpower abre 68 vagas temporárias para Estoquista

Atuando no mercado de Recursos Humanos, a empresa ManpowerGroup Brasil abre 68 vagas de Estoquista para o Grupo Boticário, com atuação por contrato durante 13 dias e englobam diversas cidades do Brasil. A ação visa contratar profissionais interessados em um emprego de curta duração. Os candidatos têm o prazo de candidatura até o dia 14 de abril, por meio do portal de vagas do Manpower ou por meio do formulário.



As oportunidades abrangem as seguintes cidades: Salvador (BA), Fortaleza (CE), Maracanaú (CE), Brasília (DF), Vila Velha (ES), Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Ipatinga (MG), Belém (PA), João Pessoa (PB), Jaboatão dos Guararapes (PE), Recife (PE), Teresina (PI), Curitiba (PR), Nova Iguaçu (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São João de Meriti (RJ), Porto Alegre (RS), Blumenau (SC), Diadema (SP), Osasco (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP) e São Paulo (SP).



As principais responsabilidades da posição de Estoquista incluem ser responsável pela organização e manutenção do estoque, assegurando o controle de produtos via metodologia PVPS, além de realizar a execução de inventários rotativos e fazer conferência de notas fiscais com registro em planilhas.

Para concorrer à vaga, é necessário que os candidatos possuam Ensino Médio completo e habilidades com o Excel, além de disponibilidade para atuar na escala 6x1, com horários a combinar. A experiência na área logística ou de estoque é um requisito desejável, portanto, não obrigatório para a candidatura.

Os aprovados na seleção terão acesso a benefícios como Vale-Refeição, Vale-Transporte e Seguro de Vida durante o período de contrato.

Os interessados em integrar o time podem realizar a candidatura até o dia 30 de abril, por meio do link: (https://forms.office.com/r/BypkJzBUEh).



Vagas abertas para outros setores e localidades estão disponíveis no portal: https://manpower.manpowergroup.com.br/grupo-o-boticario.

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/