Empreendedores são certificados durante a Rio Artes

No dia 12 de abril de 2025, 170 empreendedores de favelas e periferias do Rio de Janeiro receberam seus certificados de conclusão no programa de capacitação Acredita. A cerimônia foi realizada durante a Feira Rio Artes, como parte da programação oficial do evento, e contou com a presença de empresas e parceiros institucionais.

A ocasião também marcou a divulgação dos selecionados do concurso cultural Acredita&Cria, voltado a artistas e criadores periféricos, com produções inscritas nas categorias artes visuais, artesanato e música.

Os empreendedores certificados participaram de uma série de formações voltadas à gestão de pequenos negócios em territórios populares. As ações integram o ciclo formativo do Banco Acredita, que alia capacitação técnica, acesso a crédito assistido e acompanhamento individualizado.

O concurso Acredita&Cria tem como foco estimular a produção autoral e ampliar a visibilidade de expressões culturais em territórios vulnerabilizados. Os trabalhos selecionados foram expostos ao público da feira.

Durante a cerimônia, Daniel Gil, presidente do Instituto Pro Bono Brasil, compartilhou suas reflexões: “A iniciativa contribui para que trabalhadores informais, pequenos comerciantes e autônomos acessem crédito justo, desburocratizado e assistido, favorecendo a continuidade de suas atividades produtivas e o fortalecimento de trajetórias econômicas locais”.

O Banco Acredita nasceu de uma ideia incubada e acelerada no Instituto Pro Bono Brasil, que foi responsável por estruturar e conduzir os primeiros passos da iniciativa. Ao longo de dois anos, sob orientação técnica, institucional e metodológica do Pro Bono Brasil, a proposta amadureceu e se consolidou como uma instituição independente voltada ao apoio financeiro de empreendedores de favelas, periferias e territórios vulnerabilizados.

Atualmente, o Instituto Pro Bono Brasil segue atuando como parceiro institucional do Banco Acredita, oferecendo suporte à estruturação dos conteúdos formativos, apoio operacional e articulação com redes voltadas ao desenvolvimento local e ao financiamento de impacto.

“A participação do Instituto Pro Bono Brasil consolidou o Banco Acredita como uma instituição com base técnica e compromisso social. Desde a fase de incubação até a estruturação jurídica e operacional, o Pro Bono Brasil contribuiu com orientação estratégica e apoio direto à formação de empreendedores que hoje movimentam a economia em seus territórios”, afirmou Rafael Ponzi, diretor do Acredita.

Na visão do executivo, programas de capacitação empreendedora são pilares para o desenvolvimento econômico e social do país.

Nesse contexto, Jorge Bernardes, organizador da Feira Rio Artes, ressaltou: “A economia criativa, que já representa mais de 3,1% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, deve gerar mais de um milhão de novos empregos até 2030. O Rio de Janeiro lidera esse movimento, com um dos maiores índices de participação no setor no Brasil”.

“Programas de capacitação voltados a empreendedores de territórios em vulnerabilidade social têm um papel central no desenvolvimento local. Eles contribuem para a formalização de atividades econômicas, promovem acesso a ferramentas de gestão e fortalecem a autonomia financeira de trabalhadores que historicamente enfrentam barreiras estruturais e aquecem a economia do território”, completou Rafael Ponzi.

Para mais informações, basta acessar: https://www.feirarioartes.com.br

Website: http://www.probonobrasil.com