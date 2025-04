Zanon Expand amplia atuação nos Estados Unidos

A Zanon Expand, empresa brasileira especializada em formatação e expansão de franquias, iniciou sua atuação nos Estados Unidos com o objetivo de apoiar marcas brasileiras na entrada no mercado norte-americano. A operação é liderada por Jefferson Goulart, profissional com mais de uma década de experiência no Grupo Zanon, que assumiu o cargo de Diretor de Expansão nos EUA. A nova sede da empresa está localizada em Orlando, Flórida.

A entrada da Zanon Expand no mercado norte-americano ocorre em um cenário favorável, onde o franchising desempenha papel estratégico na economia dos Estados Unidos. Segundo a International Franchise Association (IFA), o setor contribui com cerca de US$ 897 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) e gera aproximadamente 8,8 milhões de empregos no país. Com esse ambiente consolidado, a Zanon Expand busca apoiar empresas brasileiras na internacionalização de suas marcas, conectando-as a um ecossistema maduro e com alto potencial de crescimento.

A Zanon Expand oferece serviços de formatação de franquias e gestão de marcas, visando atender empresas brasileiras que buscam expandir internacionalmente. A empresa faz parte do Grupo Zanon, que conta com mais de três mil unidades franqueadas no Brasil.

A atuação da Zanon Expand nos Estados Unidos inclui o suporte a marcas como a Seg Energy Franchising, focada em energia solar, e a Cheirin Bão, rede de cafeterias que já possui unidades em Boston. A empresa busca oferecer soluções adaptadas ao mercado norte-americano, contribuindo para a internacionalização de marcas brasileiras.

Para empresas interessadas em expandir, a Zanon Expand oferece diagnóstico de viabilidade, planejamento de entrada no mercado internacional e adaptação de materiais como manuais, contratos e identidade da marca. Segundo a empresa, a escolha pela Flórida se deve ao fato de o estado abrigar uma grande comunidade brasileira e apresentar crescimento populacional e econômico acima da média nacional nos EUA.

Jefferson Goulart, diretor da operação, afirma que o movimento representa uma nova etapa na trajetória do grupo. “Acreditamos no potencial das marcas brasileiras e queremos ser a ponte entre essas empresas e o mercado norte-americano, oferecendo suporte estratégico e operacional para que a expansão aconteça com solidez e sustentabilidade”.

Com a expansão para os EUA, a Zanon Expand passa a atuar em dois mercados simultaneamente, oferecendo soluções de formatação, estruturação de redes e orientação estratégica tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

Website: https://www.instagram.com/zanonexpand/