Mulheres 50+: mentoria apresenta tema sobre retomada do controle da própria vida

A jornalista e empresária paulistana Cássia Gargantini anuncia o lançamento da mentoria Despertar 50+, programa voltado a mulheres acima dos 50 anos que desejam revisar rotinas, redefinir objetivos e reorganizar suas vidas com foco em bem-estar e autonomia.

Certificada como mentora pelo Instituto Brasileiro de Mentoring e com ampla experiência em comunicação, liderança e desenvolvimento pessoal, Cássia estruturou a mentoria com base em práticas aplicadas, ferramentas de autoconhecimento e vivência acumulada em sua trajetória profissional e pessoal.

Com passagens por veículos de imprensa e projetos de conteúdo institucional, Cássia também atuou como coordenadora e facilitadora de cursos livres de comunicação e oratória voltados à capacitação de empreendedores e profissionais em transição de carreira. Ao longo de sua trajetória, foi responsável por ações de capacitação em empresas, eventos de formação e mentorias individuais com foco em posicionamento de imagem e clareza de propósito.

Formada em Jornalismo e com especialização em Comunicação Organizacional, é reconhecida por sua atuação na área e pela consistência na produção de conteúdos voltados ao público feminino 50+. Criadora do projeto "cinquentinhaindica", voltado à valorização da maturidade, compartilha reflexões, práticas e experiências reais que buscam ajudar outras mulheres a se reconectarem com suas identidades e escolhas.

A mentoria propõe encontros com foco em reflexão, definição de metas e construção de estratégias que levem em consideração as demandas específicas dessa fase da vida. Entre os temas abordados estão rotinas, escolhas profissionais, vínculos afetivos e cuidado com a saúde física e emocional.

“Aos 50, a mulher carrega histórias, decisões e muitas vezes o peso de exigências que nem sempre são suas. A proposta da mentoria é abrir espaço para que ela pare, reflita, reorganize e volte a agir com clareza sobre o que quer viver daqui pra frente”, afirma a mentora.

Mãe, ex-esposa duas vezes e profissional em aprendizado constante, Cássia utiliza sua própria trajetória como base para o desenvolvimento da metodologia. Ao longo da mentoria, compartilha ferramentas que aplicou na própria vida para lidar com mudanças, perdas, recomeços e redefinições de papel.

“Não é sobre receitas prontas, mas sobre trocar experiências e desenvolver uma nova forma de olhar para si mesma, com foco em ação. Muitas mulheres chegam sem saber por onde começar. A mentoria ajuda a construir esse caminho”, complementa.

A mentoria é oferecida em formato digital, permitindo que mulheres de diferentes regiões participem dos encontros virtuais. Além disso, Cássia organiza encontros presenciais periódicos na cidade de Campinas, com até 50 participantes, em cafés e rodas de conversa com foco na troca de experiências e orientação prática. O próximo encontro será no dia 26 de abril, com inscrições e informações disponíveis pelo perfil no Instagram: @cinquentinhaindica.