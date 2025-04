MSCI e Moody’s planejam lançar avaliações de risco independentes para investimentos em crédito privado

A MSCI Inc. (NYSE:MSCI) e a Moody’s Corporation (NYSE:MCO) pretendem desenvolver conjuntamente uma solução pioneira para oferecer avaliações de risco independentes para investimentos em crédito privado em larga escala.

À medida que o mercado de crédito privado continua a evoluir e crescer, a necessidade de padrões consistentes e melhores ferramentas se tornou indispensável para que os investidores possam avaliar, comparar e comunicar o risco de seus investimentos.

A MSCI oferece um conjunto único e abrangente de dados de capital privado de alta qualidade, originados de documentos originais fornecidos pelos gestores, incluindo informações sobre mais de 2.800 fundos de crédito privados e mais de 14.000 empresas subjacentes individuais. Como parte desta oferta conjunta, a Moody's pretende estender seus principais modelos EDF-X para as soluções de crédito privado da MSCI. O EDF-X fornece insights utilizando os melhores modelos de crédito e sinais de alerta precoces para auxiliar os investidores a avaliarem a solidez financeira de empresas públicas e privadas ao nível global.

A combinação das principais soluções de modelagem de risco de crédito EDF-X da Moody's com o universo de dados de investimentos em crédito privado da MSCI resultará em avaliações de risco proprietárias de terceiros para investimentos em crédito privado disponíveis ao nível da empresa e de instalações subjacentes, utilizando métricas transparentes.

“Com o crescimento do mercado de crédito privado, os investidores têm procurado avaliações independentes e confiáveis para auxiliar na avaliação do risco de crédito, fundamentar investimentos e monitorar portfólios", disse Rob Fauber, presidente e CEO da Moody's. “Nossa parceria com a MSCI terá um papel fundamental no fornecimento destas informações, auxiliando os participantes do mercado a tomarem decisões informadas.”

“O rápido crescimento do crédito privado continua a influenciar o cenário global de investimentos, ao mesmo tempo em que reforça a necessidade de maior transparência, padrões consistentes e avaliação de risco independente”, disse Henry A. Fernandez, presidente e CEO da MSCI. “Temos orgulho da parceria estabelecida com a Moody’s para oferecer soluções inovadoras que possam contribuir para uma maior clareza e confiança.”

A solução proposta será distinta dos serviços prestados pela Moody's Ratings, agência de classificação de crédito, aos emissores do mercado de crédito privado.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interligados, os dados, insights e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolverem uma visão holística do seu mundo e a liberar oportunidades. Com um rico histórico de experiência em mercados mundiais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

Sobre a MSCI

A MSCI é uma importante fornecedora de ferramentas e serviços de suporte a decisões essenciaisàcomunidade global de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, capacitamos as melhores decisões de investimento ao possibilitar que os clientes entendam e analisem os principais fatores de risco e retorno e criem, com confiança, portfólios mais eficientes. Criamos soluções avançadas de pesquisa com liderança no setor que os clientes utilizam para obter informações e melhorar a transparência em todo o processo de investimentos. Para saber mais, acesse www.msci.com.

Declaração de “Isenção de Responsabilidade” (Porto Seguro) de acordo com a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Certas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e se baseiam em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Moody’s que envolvem vários riscos e incertezas. Essas declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e outras informações neste documento são feitas a partir da data do mesmo, e a Moody’s não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente essas declarações no futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, expectativas alteradas ou de outra forma, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável. Em conexão com as disposições de “isenção de responsabilidade” da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares dos Estados Unidos de 1995, a Moody’s está identificando certos fatores que poderiam causar resultados reais diferentes, talvez materialmente, daqueles indicados por estas declarações prospectivas. Estes fatores, riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: o impacto das condições econômicas gerais (incluindo níveis significativos de dívida pública e déficit, além de inflação e ações de política monetária relacionadas por governos em respostaàinflação) nos mercados de crédito mundiais e na atividade econômica, inclusive no volume de fusões e aquisições, e seus efeitos no volume de dívida e outros títulos emitidos nos mercados de capitais nacionais e/ou globais; a eficácia incerta e possíveis consequências colaterais das iniciativas e da política monetária dos governos dos EUA e estrangeiros para responder ao atual clima econômico, incluindo a instabilidade das instituições financeiras, preocupações com a qualidade do crédito e outros impactos potenciais de volatilidade nos mercados financeiros e de crédito; os impactos globais do conflito militar entre Rússia e Ucrânia e do conflito militar em Israel e áreas circundantes na volatilidade dos mercados financeiros mundiais, nas condições econômicas gerais e no PIB nos EUA e no mundo, nas relações globais e nas próprias operações e pessoal da Empresa; outras questões que possam afetar o volume de dívida e outros títulos emitidos nos mercados de capitais nacionais e/ou globais, incluindo regulamentação, maior uso de tecnologias que tenham o potencial de intensificar a concorrência e acelerar a disrupção e a desintermediação na indústria de serviços financeiros, assim como o número de emissões de valores mobiliários sem classificação ou de valores mobiliários que são classificados ou avaliados por entidades não tradicionais; o nível de atividade de fusões e aquisições nos EUA e no exterior; a eficácia incerta e as possíveis consequências colaterais das ações dos EUA e dos governos estrangeiros que afetam os mercados de crédito, o comércio internacional e a política econômica, incluindo as relacionadas com tarifas, acordos fiscais e barreiras comerciais; o impacto da retirada da MIS das suas classificações de crédito em países ou entidades nos países e do fato de a Moody’s já não realizar operações comerciais em países onde a instabilidade política justifica tais ações; preocupações no mercado que afetem nossa credibilidade ou de outra forma afetem as percepções do mercado sobre a integridade ou utilidade das classificações de agências de crédito independentes; a introdução ou desenvolvimento de tecnologias e produtos concorrentes e/ou emergentes; pressão de preços de concorrentes e/ou clientes; o nível de sucesso do desenvolvimento de novos produtos e da expansão global; o impacto da regulamentação como uma NRSRO, o potencial para novas legislações e regulamentos dos EUA, estaduais e locais; o potencial para aumento da concorrência e regulamentação nas jurisdições em que operamos, incluindo a UE; a exposição a litígios relacionados às nossas opiniões de classificação, assim como quaisquer outros litígios, procedimentos governamentais e regulatórios, investigações e inquéritos aos quais a Moody’s possa estar sujeita de tempos em tempos; disposições na legislação dos EUA que modificam as normas de defesa e regulamentos da UE que modificam as normas de responsabilidade aplicáveis às agências de notação de crédito de uma forma adversa às agências de classificação de crédito; disposições dos regulamentos da UE que impõem requisitos procedurais e substantivos adicionais sobre a fixação de preços dos serviços e a expansão do mandato de supervisão para incluir classificações de outros países, além dos da UE, usadas para fins regulatórios; a incerteza quanto ao futuro relacionamento entre os EUA e a China; a possível perda de funcionários-chave e o impacto do ambiente de trabalho global; falhas ou mau funcionamento de nossas operações e infraestrutura; quaisquer vulnerabilidades a ameaças cibernéticas ou outras preocupações de segurança cibernética; o momento e a eficácia dos nossos programas de reestruturação, como o Programa de reestruturação de geolocalização 2022-2023; a volatilidade cambial; o resultado de qualquer revisão pelas autoridades fiscais das iniciativas globais de planejamento fiscal da Moody’s; a exposição a potenciais sanções criminais ou soluções civis se a Moody’s não cumprir as leis e regulamentos estrangeiros e dos EUA que são aplicáveis nas jurisdições nas quais a Moody’s opera, incluindo leis de proteção de dados e privacidade, leis de sanções, leis anticorrupção e leis locais que proíbem pagamentos corruptos a funcionários do governo; o impacto de fusões, aquisições, como a aquisição da RMS, ou outras combinações de negócios e a capacidade da Moody’s de integrar com sucesso os negócios adquiridos; o nível de fluxos de caixa futuros; os níveis de investimentos de capital; e uma diminuição na procura de ferramentas de gestão de risco de crédito por parte das instituições financeiras. Esses fatores, riscos e incertezas, assim como outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody’s sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, estão descritos em maiores detalhes em “Fatores de risco”, na parte I, item 1A do relatório anual da Moody’s no formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, e em outros registros feitos pela Empresa de maneira periódica na SEC ou em materiais aqui incorporados ou no documento em questão. Os acionistas e investidores são advertidos de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um impacto material e efeito adverso nos negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa. Novos fatores podem surgir de tempos em tempos, e não é possível para a Empresa prever novos fatores, nem a Empresa pode avaliar o efeito potencial de quaisquer novos fatores sobre o mesmo. As declarações prospectivas e outras declarações neste documento também podem abordar o progresso, os planos e as metas de nossa responsabilidade corporativa (incluindo questões ambientais e de sustentabilidade), e a inclusão destas declarações não é uma indicação de que esses conteúdos sejam necessariamente materiais para investidores ou exigidos para ser divulgado nos arquivos da Empresa juntoàComissão de Valores Mobiliários (SEC). Além disso, as declarações históricas, atuais e prospectivas relacionadasàsustentabilidade podem estar baseadas nos padrões para medir o progresso que ainda estamos alcançando, controles e processos internos que continuam a evoluir e suposições que estão sujeitas a mudanças no futuro.

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas no significado da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Estas declarações prospectivas estão relacionadas a eventos futuros ou a desempenho financeiro futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais da MSCI sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, níveis de atividade, desempenho ou realizações expressas ou implícitas por estas declarações. Em alguns casos, é possível identificar as declarações prospectivas por termos como “pode”, “poderia”, “espera”, “pretende”, “planeja”, “procura”, “antecipa”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial” ou “continua” ou o negativo destes termos, ou outra terminologia comparável. Você não deve depositar confiança indevida em declarações prospectivas, pois envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, fora do controle da MSCI e que podem afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais.

Outros fatores que podem afetar materialmente os resultados, níveis de atividade, desempenho ou realizações reais da MSCI podem ser encontrados no relatório anual da MSCI no formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2024, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) em 9 de fevereiro de 2025 e em relatórios trimestrais no formulário 10-Q e nos relatórios atuais no formulário 8-K arquivados ou fornecidosàSEC. Se algum desses riscos ou incertezas se materializarem, ou se as premissas subjacentes da MSCI estiverem incorretas, os resultados reais podem variar significativamente daqueles projetados pela MSCI. Qualquer declaração prospectiva neste comunicado de imprensa reflete os pontos de vista atuais da MSCI em relação a eventos futuros e está sujeita a estes e outros riscos, incertezas e premissas relacionadas às operações da MSCI, resultados operacionais, estratégia de crescimento e liquidez. A MSCI não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente estas declarações prospectivas por qualquer motivo, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido por lei.

