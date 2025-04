Stellar Cyber Acelera Expansão no Brasil com Nomeação de Novo Líder Regional, Silvio Eberardo

A Stellar Cyber, empresa especializada em visibilidade cibernética, anunciou hoje a nomeação de Silvio Eberardo como seu primeiro Country Manager no Brasil, refletindo o rápido crescimento da empresa e seu compromisso de longo prazo com a região. Com base no Rio de Janeiro, Silvio liderará as operações comerciais da empresa no Brasil e ajudará a escalar sua presença em um dos mercados de cibersegurança de maior crescimento na América Latina.

A decisão vem em um momento de crescimento explosivo da Stellar Cyber no Brasil, impulsionado pelo aumento das ameaças cibernéticas e pela crescente demanda por plataformas unificadas de operações de segurança de nova geração. Com forte apoio de dois parceiros locais líderes de mercado, a empresa está dobrando seu investimento na região com a formação de uma equipe dedicada local para impulsionar a próxima fase de expansão.

“A América Latina — e o Brasil em particular — são fundamentais para nossa estratégia global de crescimento,” disse José Ramirez, Vice-Presidente da LATAM na Stellar Cyber. “Com o aumento dos ataques cibernéticos, as organizações estão buscando formas de suprir lacunas tecnológicas e de talentos sem aumentar a complexidade ou os custos. É exatamente isso que a Stellar Cyber oferece. A experiência e a liderança de Silvio nos permitirão escalar mais rapidamente e atender ainda melhor nossos clientes e parceiros.”

Um Líder Comprovado para um Mercado em Rápida Evolução

Silvio Eberardo traz mais de duas décadas de experiência em cibersegurança e serviços de TI. Reconhecido por construir alianças estratégicas com revendas (VARs), provedores de serviços gerenciados (MSPs) e distribuidores, possui um histórico sólido no desenvolvimento de estratégias comerciais que geram crescimento de negócios e valor para os clientes. Silvio tem profunda experiência na estruturação de ofertas de serviços avançados e no entendimento das dinâmicas únicas do ecossistema tecnológico brasileiro.

“O Brasil está vivenciando um despertar na área de cibersegurança,” afirmou Silvio Eberardo, Country Manager da Stellar Cyber no Brasil. “Com tantas organizações enfrentando ameaças avançadas e escassez de recursos, a plataforma Open XDR da Stellar Cyber chega em um momento perfeito. Não é apenas um produto — é um facilitador estratégico para toda a comunidade de cibersegurança no país.”

Uma plataforma perfeita para os desafios do país

A premiada plataforma Open XDR da Stellar Cyber é especialmente adequada para enfrentar os desafios mais urgentes do Brasil. Ela ajuda as organizações a consolidar ferramentas de segurança fragmentadas em uma única plataforma unificada, preenchendo a lacuna tecnológica enfrentada por muitas equipes locais. Com recursos baseados em IA para detecção, investigação e resposta, a solução permite que equipes enxutas de segurança façam mais com menos.

Parceiros Impulsionando o Crescimento

O crescimento da Stellar Cyber no Brasil tem sido impulsionado por dois parceiros de destaque que ajudaram a estabelecer a marca como uma força no mercado. Com Silvio agora integrando a equipe, a empresa está pronta para transformar esse impulso liderado por parceiros em uma adoção ainda mais ampla.

“A Stellar Cyber desempenha hoje um papel estratégico em nossas operações, trazendo eficiência e valor para todo o ecossistema,” disse André Alô, CEO da Future Technologies. “Estamos confiantes de que essa nova fase da presença da empresa no Brasil trará resultados significativos. A chegada de Silvio Eberardo, um profissional altamente capacitado, reforça essa direção. Ele tem a capacidade de trabalhar em colaboração com parceiros, gerar oportunidades e entregar valor real ao mercado. Como parceiro, estamos empolgados em transformar este momento em conquistas concretas.”

““Ao combinar a inovação tecnológica da Stellar Cyber com nossa profunda experiência no mercado brasileiro, estamos construindo um novo padrão de excelência em cibersegurança,” acrescentou Wagner Loch, CTO da Under Protection. “Na Under Protection, nossa missão é garantir que indivíduos e organizações se sintam seguros e tranquilos no ambiente digital. Com Silvio Eberardo assumindo a liderança da Stellar Cyber no Brasil, temos plena confiança de que nossos esforços conjuntos se tornarão ainda mais fortes — guiando os clientes por um ciberespaço complexo com clareza, estratégia e segurança.”

A Oportunidade da Cibersegurança no Brasil

O Brasil continua sendo um dos principais alvos globais de ataques cibernéticos — e,àmedida que as organizações correm para modernizar suas defesas, muitas percebem que as soluções de segurança tradicionais não são suficientes. A plataforma Open XDR da Stellar Cyber resolve essas lacunas ao integrar SIEM, NDR e outras ferramentas em uma única licença, oferecendo às equipes de segurança visibilidade completa e automação poderosa, sem a complexidade de gerenciar múltiplas soluções.

Com a crescente demanda por operações de segurança escaláveis e eficientes, a Stellar Cyber está preparada para atender a esse mercado — com liderança local, parcerias comprovadas e a plataforma XDR mais aberta e eficaz do setor.

Sobre a Stellar Cyber

Ao iluminar os cantos mais escuros das operações de segurança, a Stellar Cyber capacita as organizações a enxergar ataques iminentes, saber como combatê-los e agir com decisão — protegendo o que mais importa. A premiada plataforma de operações de segurança aberta da Stellar Cyber inclui NG SIEM, NDR, Open XDR e Multi-Layer AI™ sob uma única licença. Com quase 1/3 dos 250 maiores MSSPs globais e mais de 12.000 clientes em todo o mundo, a Stellar Cyber é uma das líderes mais confiáveis em operações de segurança. Saiba mais em https://stellarcyber.ai/

