Venture Global anuncia fechamento de US$ 2.500.000.000 em bônus seniores garantidos pela Venture Global Plaquemines LNG, LLC

A Venture Global Inc. ("Venture Global") anunciou hoje que sua subsidiária, Venture Global Plaquemines LNG, LLC ("VGPL") finalizou uma oferta de US$ 2.500.000.000 em bônus seniores garantidos, com valor principal agregado de US$ 2.500.000.000, emitidos em duas séries: (i) uma série de bônus seniores garantidos com juros de 7,50% e vencimento em 2033, com valor principal agregado de US$ 1.250.000.000 (os "Bônus de 2033") e (ii) uma série de bônus seniores garantidos com juros de 7,75% e vencimento em 2035, com valor principal agregado de US$ 1.250.000.000 (os "Bônus de 2035" e, em conjunto com os Bônus de 2033, os "Bônus"). Os Bônus de 2033 irão vencer em 1º de maio de 2033 e os Bônus de 2035 em 1º de maio de 2035.

A VGPL pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para (i) pagar de modo antecipado determinados valores em aberto das linhas de crédito com garantia de primeiro grau da VGPL existentes (as "Linhas de Crédito Existentes") e (ii) pagar taxas e despesas referentesàoferta. Os Bônus são garantidos pela Venture Global Gator Express, LLC (afiliada da VGPL). Os Bônus são garantidos de forma equivalente por uma garantia real de primeiro grau nos ativos que garantem as Linhas de Crédito Existentes.

Os Bônus não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários") ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou outras jurisdições, sendo que os bônus não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro sob a Lei de Valores Mobiliários ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários. Este comunicadoàimprensa não irá constituir uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos Bônus, nem haverá qualquer venda destes títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda destes títulos seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma provedora de longo prazo e baixo custo de GNL dos EUA proveniente de bacias de gás natural ricas em recursos da América do Norte. Os negócios da Venture Global incluem ativos em toda a cadeia de fornecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, remessa e regaseificação. A primeira instalação da Venture Global, Calcasieu Pass, começou a produzir GNL em janeiro de 2022. A segunda instalação da empresa, Plaquemines LNG, obteve a primeira produção de GNL em dezembro de 2024. A empresa está atualmente construindo e desenvolvendo mais de 100 MTPA de capacidade de produção nominal para oferecer energia limpa e acessível ao mundo. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captação e extração de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém certas declarações que podem incluir "declarações prospectivas". Todas as declarações, exceto declarações de fatos ou condições históricas ou presentes, incluídas aqui são "declarações prospectivas". Incluídas entre as "declarações prospectivas" estão, entre outras, declarações sobre a estratégia comercial, planos e objetivos da Venture Global, incluindo o uso dos recursos da oferta. A Venture Global acredita que as expectativas refletidas nestas "declarações prospectivas" são razoáveis, inerentemente incertas e envolvem uma série de riscos e incertezas além do controle da Venture Global. Além disto, as suposições podem se comprovar imprecisas e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados ou implícitos nas "declarações prospectivas" como resultado de diversos fatores. Estas "declarações prospectivas" são válidas apenas na data em que foram realizadas e, exceto conforme exigido por lei, a Venture Global não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar qualquer "declaração prospectiva" nem explicar as razões pelas quais os resultados reais podem diferir, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

Contato com investidores

Michael Pasquarello

IR@ventureglobalLNG.com

Contato com a mídia

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com