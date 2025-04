Belkin alcança a neutralidade de carbono nas emissões de Escopo 1 e Escopo 2

A Belkin, marca líder em produtos eletrônicos de consumo há 40 anos, divulgou o seu relatório 2024 Impact Report, que destaca a sua conquista histórica em termos de neutralidade de carbono nas emissões de escopo 1 e escopo 2, assim como o seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa. Com um progresso notável na redução de emissão de carbono e no design de produtos sustentáveis, a Belkin mantém o seu compromisso de encontrar maneiras mais responsáveis de criar produtos que melhorem a qualidade de vida e, ao mesmo tempo, preservem o planeta para as gerações futuras.

“A Belkin ultrapassou recentemente um marco monumental: mais de 1 bilhão de produtos vendidos em todo o mundo. Ao refletirmos sobre esta conquista, percebemos que com a escala surge uma grande responsabilidade – para com os nossos clientes, para com o planeta e para com as gerações futuras”, disse Steven Malony, CEO da Belkin. “Enquanto refletimos sobre o nosso relatório 2024 Impact Report, reconhecemos o progresso que fizemos e o trabalho que ainda temos pela frente. Estamos empenhados ativamente na transição para materiais reciclados pós-consumo (PCR) em todas as nossas linhas de produtos, utilizando embalagens 100% sem plástico e investindo em estratégias de sustentabilidade de longo prazo para atingir nossas metas globais de neutralidade de carbono em todo o nosso negócio até 2030. A nossa missão não é apenas criar acessórios que capacitem as pessoas a aproveitarem melhor cada dia, mas também promover mudanças positivas para o planeta e seus habitantes.”

Nos últimos 12 meses, em sua trajetória rumoàneutralidade de carbono em todos os escopos até 2030, de acordo com o compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Belkin alcançou:

Ação climática (Objetivo 13 da ONU)

Neutralidade de carbono nas emissões diretas e adquiridas (emissões dos Escopos 1 e 2)

1.890 toneladas métricas de CO? equivalente reduzidas no nível do produto (emissões do Escopo 3)

Consumo e produção responsáveis (Objetivo 12 da ONU)

Redução de 89% nas embalagens plásticas de uso único (superando nossa meta de redução de 25% até 2025)

210 toneladas métricas de plásticos virgens substituídas por 8,8 milhões de produtos PCR vendidos

2.183 toneladas métricas de economia de plástico acumuladas desde 2019 (o que equivale a 114 milhões de garrafas de água economizadas)

Financiar a reciclagem responsável de: 28.445 toneladas métricas de dispositivos elétricos e eletrônicos 11.463 toneladas métricas de embalagens 1.358 toneladas métricas de baterias



Produção com materiais reciclados

Dois anos após introduzir sua transição para utilizar 72–75% de materiais reciclados pós-consumo (PCR) em seus produtos, a Belkin fez a transição de mais de 359 produtos e substituiu 432 toneladas métricas de plásticos virgens por materiais PCR. Este ano, diversos carregadores e cabos mais populares da Belkin receberão materiais de revestimento de produto atualizados que contêm entre 85 e 90 % de PCR e serão certificados pelo Padrão Global de Reciclagem e comercializados em embalagens sem plástico. Estima-se que esta iniciativa reduza as emissões de CO? equivalente para esses materiais de revestimento de produtos em até 85%.

Iniciativas premiadas

A Belkin tem orgulho de anunciar uma conquista importante em sua trajetória de sustentabilidade: a conquista da classificação Medalha de Prata da EcoVadis, líder internacionalmente reconhecida por suas classificações de sustentabilidade. Este reconhecimento demonstra a dedicação constante da empresa às práticas comerciais responsáveis e coloca a Belkin entre as empresas com o melhor desempenho no setor de eletrônicos de consumo avaliados pela EcoVadis. A pontuação geral da Belkin está entre as 15% melhores do mundo (91º percentil) entre as empresas do nosso setor avaliadas pela EcoVadis.

Construindo um futuro mais responsável

De olho no futuro, a Belkin continua empenhada em atingir a neutralidade de carbono em todos os escopos até 2030 e em aprimorar continuamente sua estratégia de desenvolver produtos de forma mais responsável. A empresa investe ativamente em princípios de design circular e explora maneiras inovadoras de reduzir ainda mais o impacto ambiental sem comprometer o desempenho ou a qualidade.

Para mais informações sobre as iniciativas de sustentabilidade da Belkin, acesse www.belkin.com/company/sustainability/.

Sobre a Belkin

A Belkin é uma líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Idealizada e fundada no sul da Califórnia e com vendas em mais de 100 países ao redor do mundo, a Belkin mantém seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, nas pessoas que atende. Desde o nosso humilde início em uma garagem no sul da Califórnia em 1983, a Belkin se tornou uma empresa de tecnologia diversificada e internacional. Continuamos eternamente inspirados pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

