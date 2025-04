Toshiba comemora o Dia da Terra durante o ano todo

A Toshiba America Business Solutions comemora o Dia da Terra de 2025 facilitando o reflorestamento contínuo de árvores em áreas ecologicamente sensíveis em todas as partes do mundo e preservando terras abertas do lixo eletrônico.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250421831411/pt/

A Toshiba America Business Solutions comemora o Dia da Terra de 2025 facilitando o reflorestamento contínuo de árvores em áreas ecologicamente sensíveis em todas as partes do mundo e preservando terrenos abertos de lixo eletrônico.

Ao longo de 2024, a Toshiba foi especificamente responsável pelo replantio de quase 29.000 árvores nos Estados Unidos, Tanzânia, Romênia, Malásia, Irlanda do Norte, Canadá e França. No ano passado, a fabricante também foi responsável pela reciclagem de 34 toneladas métricas de cartuchos de toner vazios.

Liberando espaços abertos

Ao estabelecer seu programa de reciclagem de toner em 2008 com o reciclador internacionalmente reconhecido Close the Loop, a Toshiba evitou que quase 1.637 toneladas métricas – o peso equivalente a 572 caminhões leves a médios1 – entrassem nos aterros sanitários da comunidade. Com o apoio da Close the Loop, a Toshiba devolve muitos dos componentes dos cartuchos de toner ao mercado de commodities, enquanto converte outros em novos produtos, incluindo material asfáltico para recapeamento de estradas.

Além disso, a Toshiba integra plásticos reciclados em suas premiadas impressoras multifuncionais (MFPs) e-STUDIO™As iniciativas de sustentabilidade da Toshiba são a principal razão pela qual as MFPs da empresa aparecem no registro EPEAT (Electronic Products Environmental Assessment Tool). EPEAT é o sistema de classificação global definitivo para produtos eletrônicos mais ecológicos.

Reflorestamento de Florestas Mundiais

Desde que fez parceria com a PrintReleaf em 2016, a Toshiba é responsável pelo reflorestamento de 205.647 árvores em áreas sensíveis ao redor do mundo. Para cada 8.333 folhas impressas, os clientes da Toshiba podem escolher onde replantar uma árvore com base nas recomendações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A PrintReleaf colabora com organizações globais reconhecidas por inspeção, verificação, testes e certificação, garantindo a certificação dos parceiros florestais e dos projetos individuais, além de verificar a sobrevivência líquida de 100% das árvores.

“Operar de forma sustentável e permitir que nossos clientes e parceiros comerciais façam o mesmo é essencial para a Toshiba”, afirma Larry White, presidente e diretor executivo da Toshiba America Business Solutions. “Dia após dia, ano após ano, buscamos continuamente cuidar do nosso planeta para a nossa geração e para as futuras”.

Clique para tuitar: Toshiba comemora o Dia da Terra durante o ano todo

J.D. Power

Sobre a Toshiba America Business Solutions, Inc.

A Toshiba America Business Solutions é líder em inovação com soluções que capacitam as pessoas a terem um desempenho eficiente e eficaz em seu ambiente de trabalho. Atendendo profissionais nos Estados Unidos, México e América Central e América do Sul, a Toshiba oferece sistemas, serviços e assinaturas seguros e sustentáveis para melhor impressão, gestão e exibição de informações. A Toshiba tem foco contínuo em seus clientes e comunidades, está comprometida com a sustentabilidade e é reconhecida como uma empresa sustentável Wall Street Journal Top 100 . Para saber mais, acesse business.toshiba.com. Siga a Toshiba no LinkedIn, X (Twitter) e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250421831411/pt/

Assessoria de Mídia

Toshiba America Business Solutions

Rick Havacko

949-462-6094

Rick.Havacko@tabs.toshiba.com