Kinaxis lança solução de resposta tarifária para ajudar cadeias de fornecimento a se adaptarem à disrupção com confiança

À medida que as pressões tarifárias contínuas e a incerteza comercial continuam transformando as cadeias de fornecimento a nível mundial, a Kinaxis®(TSX:KXS), líder em orquestração de cadeias de fornecimento em tempo real, lançou hoje a Kinaxis Tariff Response, uma nova oferta que ajuda empresas a simular exposição tarifária, executar cenários estratégicos e tomar decisões baseadas em dados com rapidez.

Desenvolvido na plataforma Maestro™ com tecnologia de IA da empresa, e entregue pelos especialistas em cadeias de fornecimento da Kinaxis, o serviço pode estar operacional em apenas 21 dias, dando aos planejadores acessoàmodelagem tarifária sem o custo ou a complexidade de realizar o desenvolvimento interno. A solução satisfaz a crescente demanda por planejamento de cenários, ao oferecer um modo mais rápido e acessível para as empresas migrarem do combate reativo a incêndios para a orquestração proativa.

Embora o planejamento de cenários hipotéticos com tecnologia de IA seja um recurso central da Maestro há muito tempo, a Kinaxis Tariff Response tem por base uma solução com foco em disrupções comerciais. Ela combina informações específicas de tarifas, lógica de fornecimento, mecanismos de fixação de preços e modelos de demanda para que as empresas possam analisar o risco de margem, testar estratégias e avaliar compensações em segundos, não em dias ou semanas.

"Já utilizamos o planejamento de cenários da Maestro para modelar o impacto das disrupções em nossa cadeia de fornecimento, incluindo tarifas e políticas de conformidade comercial", disse Colton Porter, diretor de sistemas de planejamento de cadeias de fornecimento da empresa de projeto e fabricação de móveis MillerKnoll. "Ele nos ajuda a avaliar opções de fornecimento, antecipar riscos e alinhar a estratégia de nossa equipe antes que estas mudanças afetem nossas margens ou compromissos de entrega ao cliente."

"As cadeias de fornecimento em todo o mundo já não funcionam segundo as regras antigas", disseMark Morgan, presidente de operações comerciais globais na Kinaxis. "As tarifas estão se impondo com mais rapidez, tendo consequências mais amplas, e nossos dados mostrando o quão disruptivas se tornaram. Quando as políticas comerciais mudam da noite para o dia, as empresas precisam de mais do que planilhas. Com a Tariff Response da Kinaxis, elas obtêm visibilidade das implicações de custo, demanda e fornecimento em tempo real, o que dá às mesmas a confiança para atuar com rapidez e precisão."

Aumento dos dados das cadeias de fornecimento

Muitos clientes da Kinaxis já contam com o planejamento de cenários da Maestro para se antecipar a disrupções nas cadeias de fornecimento. No último ano, seu uso disparou significativamente em torno de importantes discussões tarifárias, mostrando como as empresas estão recorrendoàsimulação para avaliar riscos e responder mais rapidamente:

Aumento de 124% no uso do cenário após o debate presidencial de junho de 2024, que mencionou as tarifas pela primeira vez

Aumento de 112% após o memorando tarifário da Casa Branca de janeiro de 2025

Aumento de 15% em relação ao mês anterior aos anúncios de tarifas de 2 de abril

Aumento de 24% no uso do planejamento de cenários em relação ao trimestre anterior (1º trimestre de 2025 frente ao 4º trimestre de 2024), com os setores automotivo, de petróleo e gás, e de bens de consumo embalados liderando o aumento na orquestração antecipatória.

4,5x a atividade diária somente no setor automotivo durante a última semana de março de 2025.

Para mais informações sobre a Kinaxis Tariff Response, acesse nosso site.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

