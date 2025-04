Zapper leva à Web Summit 2025 solução de IA para WhatsApp

De 27 a 30 de abril acontecerá no Rio Centro, o Web Summit Rio, edição brasileira de um evento global de tecnologia que reúne expositores, influencers do segmento, startups, palestrantes e big players do mercado tech.

O evento pode ser uma oportunidade para ampliar a visibilidade das empresas brasileiras que estão investindo em inovação e criando soluções para desafios relacionados à cibersegurança, inteligência artificial (IA), inteligência conversacional, governança da comunicação, entre outros.

Integrando esse ecossistema, a startup carioca Zapper, participa pela segunda vez do Web Summit e apresenta oficialmente ao público, "Zapper Pulse", a nova solução da plataforma de monitoramento de WhatsApp corporativo.

Para Otto Gomes, Head de Produto e Inovação da empresa, Zapper Pulse marca o início de uma nova era de eficiência operacional no WhatsApp. "Vamos extrair valor real de dados conversacionais com velocidade, contexto e profundidade. Ao integrarmos a inteligência artificial ao monitoramento de conversas, entendemos a dinâmica das interações, o comportamento dos interlocutores e a intenção por trás das mensagens, extraindo assim informações acessíveis e acionáveis", reforça Otto.

De acordo com o CEO Frederico Groth, essa integração entre IA e o WhatsApp para constituir inteligência conversacional tem um propósito mais amplo do que o monitoramento de conversas. "Zapper Pulse está reduzindo o esforço operacional de gestores e analistas, principalmente em interações longas e isso acelera a análise das conversas e permite que os gestores consigam visualizar as abordagens que performam melhor durante o atendimento", complementa Groth.

"Zapper realiza o monitoramento integral das conversas corporativas pelo app, armazena todo o conteúdo em cloud e constitui uma base de inteligência que fornece insights decisivos para a criação de estratégias que impactam os diferentes departamentos de uma organização", explica o CEO.

As soluções da Zapper já foram adotadas por multinacionais dos setores financeiro, farmacêutico e varejista. Recentemente, a startup ultrapassou a marca de 150 clientes e passou a atender a Shopee, com o monitoramento das conversas nos atendimentos via chat. Com esse novo contrato e o lançamento da nova solução Zapper Pulse, que une análise de sentimentos, riscos e engajamento nas interações corporativas, a Zapper projeta um crescimento ainda mais acelerado para 2025.

