Mais de 300 mil passageiros viajam na Rodoviária do Rio a partir de hoje (17/4)

O feriado prolongado desta semana movimentará 300 mil passageiros utilizando a Rodoviária do Rio a partir desta quinta (17/4). Os viajantes, principalmente os cariocas que contam com mais um feriado municipal, devem aproveitar o período para realizar viagens de curta distância, com a economia e conforto do transporte rodoviário e as comodidades da Rodoviária do Rio. Os destinos mais procurados são as regiões da Costa do Sol, Costa Verde, Região Serrana e Interior, além de destinos em São Paulo e Minas Gerais. As 39 viações que operam na rodoviária disponibilizaram um total de 9.746 ônibus para atender à alta demanda, dentre os quais 1.712 unidades extras foram programadas.

Muita gente deve chegar ao Rio também. Serão 148 mil desembarcando pela Rodoviária do Rio. O número confirma a alta na demanda turística da cidade. O Visit Rio estima que o movimento gerado pelo feriado prolongado alcance cerca de R$ 103 milhões em impacto econômico direto, refletindo a força do setor de turismo na cidade. Hotéis, pousadas e demais prestadores de serviços turísticos se preparam para alta ocupação, com expectativas de que, em dias de pico – especialmente em 19 de abril – a taxa de ocupação atinja índices expressivos, podendo chegar a 95%.

A Rodoviária do Rio ainda disponibilizou uma promoção exclusiva: ao utilizar o cupom FERIADAORIO no site oficial (www.rodoviariadorio.com.br), os passageiros garantem 10% de desconto na compra antecipada dos bilhetes para o período do feriado. Essa iniciativa visa incentivar a compra antecipada, oferecendo tarifas competitivas e acessíveis para um dos períodos mais movimentados do ano, no qual a economia nas passagens é fundamental para muitos viajantes.

“Aconselhamos que os passageiros antecipem sua chegada ao terminal, preferencialmente com uma hora de antecedência, para evitar imprevistos, especialmente pela alta movimentação prevista. Durante esse tempo de espera, os usuários poderão usufruir de novos serviços implementados no terminal, como mais de 55 lojas e quiosques, inclusive com várias opções de presentes e lembranças para a Páscoa, além de lanchar ou almoçar nas lanchonetes e restaurantes com destaque para o mais novo quiosque da Dominos Pizza”, reforça Roberta Faria, diretora-geral da concessionária. Outro lembrete importante são os deslocamentos seguros através do Uber Lounge, localizado no G1 – Edifício Garagem ou dos guichês exclusivos para táxis credenciados no setor de desembarque inferior.

Na capital, segundo o HotéisRIO, este feriadão já registra a média de ocupação hoteleira de 86,12% e no interior do estado, o número está em 87,83%, de acordo com pesquisas divulgadas pela entidade. Os municípios que apresentam as melhores taxas de ocupação são Arraial do Cabo (97,10%), Miguel Pereira (95,10%), Paraty (93,10%), Angra dos Reis (92,80%), Cabo Frio (92,70%), Barra do Piraí/Ipiabas (86,80%), Petrópolis (86,60%), Armação dos Búzios e Teresópolis (85,70%), Nova Friburgo (85,60%), Vassouras (84,70%), Valença/ Conservatória (84,30%), Rio das Ostras (83,60%), Itatiaia/ Penedo (82,20%) e Macaé (81,50%).

Outras recomendações importantes: que o passageiro não esqueça seus documentos de identificação originais com foto (para maiores de 12 anos) para o embarque e evitar os aliciamentos nos arredores do terminal. A Rodoviária do Rio disponibiliza canais de atendimento para dúvidas e emergências, com suporte via e-mail (sac@rodoviariadorio.com.br), redes sociais (@rodoviariadorio) e WhatsApp (21 3213-1800), além do site oficial onde todas as informações são atualizadas em tempo real.

Para mais informações, acessar: www.rodoviariadorio.com.br ou entrar em contato pelos canais oficiais sac@rodoviariadorio.com.br, as redes sociais @rodoviariadorio e o WhatsApp 21 3213-1800.

Website: http://www.rodoviariadorio.com.br