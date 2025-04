Brain e?FCJ?firmam parceria para apoiar médias e grandes empresas

O Brain, Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT) com foco em inovação, fundado pela Algar Telecom e o?FCJ?Group, empresa que atua no segmento Corporate Venture Builder no Brasil, firmaram acordo para a construção de um conjunto de soluções que auxilie a inovação aberta em grandes e médias empresas. Da parceria surgiu o Sinapse, um framework integrado de iniciativas com o objetivo de apoiar as organizações em toda a jornada de desenvolvimento de novos negócios.

A parceria une a?FCJ Group, com mais de 50 operações, 300 startups em portfólio com valuation superior a R$ 2,4 bilhões, com a consultoria e transformação digital do Brain Solutions, empresa integrante do Brain, que possui um amplo portfólio de serviços, desde treinamentos a consultoria especializada. O Brain Solutions tem o objetivo de auxiliar o processo de inovação das empresas, desenvolvendo projetos desde a experimentação e prototipação até a criação de novos produtos e negócios.

“O Sinapse representa um passo importante para o mercado de inovação corporativa, conectando experiência global e metodologias atuais para entregar soluções. A parceria fortalece a capacidade de entrega de ambas as organizações, como também estabelece um novo padrão para a inovação corporativa”, explica Justino Paulo, CEO e Fundador do Grupo?FCJ.

A solução se divide em quatro frentes: Estratégia, Validação, Go-to-Market e Crescimento. Cada parte oferece suporte específico para as empresas, desde o planejamento estratégico até a escala de startups. Além disso, os eixos de Cultura e Governança ajudam na capacitação de líderes e melhorias da gestão.

Outro diferencial são os modelos flexíveis para atender empresas em diferentes estágios de maturidade. No CVB as a Service (Corporate Venture Builder as a Service), os clientes têm acesso a uma solução como um serviço para conectar empresas a startups. Já no Corporate Venture Spin-Off, o objetivo é desenvolver novos negócios e soluções da organização de dentro para fora (podendo ou não chegar ao nível de separação da organização mãe).

Combinando esses modelos a fundos de venture capital, o framework oferece uma integração entre Corporate Venture Builder (CVB) e Corporate Venture Capital (CVC), permitindo que empresas impactem de forma mais assertiva.

A composição das iniciativas e atividades são customizadas conforme as necessidades e características de cada demanda. “Utilizamos nossa experiência para mapear as principais dores enfrentadas pelos empreendedores no Brasil e quais soluções seriam mais adequadas para esses problemas. Com isso, poderemos conectar empresas, impulsionando a colaboração e a geração de novas soluções, simplificando a jornada de inovação, ao mesmo tempo em que reduzindo riscos e acelerando o time-to-market”, finaliza Alexandre Campos, head de Cultura de Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento e Solutions do Brain.

