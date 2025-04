Rigaku e SPERA PHARMA iniciam parceria estratégica para desenvolvimento farmacêutico avançado

A Rigaku Corporation, uma empresa do Grupo Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; CEO: Jun Kawakami; denominada aqui “Rigaku”), e a SPERA PHARMA, Inc. (sede: Osaka; presidente e diretor representante: Keitaro Iwaki; denominada aqui “SPERA PHARMA”) iniciaram uma parceria estratégica com o objetivo de acelerar e transformar o desenvolvimento farmacêutico, aproveitando as tecnologias de ponta e a ampla experiência das duas empresas.

A SPERA PHARMA usará o XtaLAB Synergy-ED, uma plataforma integrada para difração eletrônica fornecida pela Rigaku, para serviços analíticos contratados, oferecendo assim aos clientes um suporte robusto no desenvolvimento farmacêutico.

O XtaLAB Synergy-ED incorpora o 3D ED/MicroED1, que é utilizado para a análise da estrutura de substâncias, incluindo cristais microscópicos e quantidades mínimas de pó cristalino. Essa tecnologia sofisticada oferece resolução suficientemente alta para determinar estruturas em nível atômico, permitindo a elucidação detalhada das estruturas moleculares de compostos orgânicos e substâncias similares.

Atualmente, a SPERA PHARMA é a única empresa do mundo no setor farmacêutico a oferecer serviços analíticos por contrato com o XtaLAB Synergy-ED. A Rigaku estenderá o suporte técnicoàSPERA PHARMA para suas operações analíticas por contrato.

Além disso, as duas empresas estão colaborando estreitamente para avançar na pesquisa utilizando o XtaLAB Synergy-ED e para compartilhar ativamente informações sobre os métodos de aplicação e tecnologias analíticas.

Com essa parceria, a Rigaku e a SPERA PHARMA buscam oferecer um suporte sólido na vanguarda do desenvolvimento farmacêutico, desempenhando papéis fundamentais na inovação do futuro da medicina.

1: Significa “Difração eletrônica tridimensional/difração eletrônica de microcristais”. Um método de análise de estruturas cristalinas usando difração eletrônica.

“Detecção de átomos de hidrogênio utilizando apenas 3D ED/MicroED e contribuição para a determinação da estrutura de sais ou Cocristais”, Crystal Growth ? Design, 2025, 25, 1, 129–135

Sobre o Rigaku Group

Desde sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do Rigaku Group vêm se dedicando a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, incluindo notavelmente seus principais campos de análise térmica e de raios X. Com presença de mercado em mais de 90 países e cerca de 2.000 funcionários de 9 operações internacionais, a Rigaku é uma parceira de soluções no setor e institutos de análise de pesquisa. Nossa taxa de vendas no exterior chegou a cerca de 70%, enquanto sustenta uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Junto com nossos clientes, continuamos nos desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia, ciências biológicas para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações "para melhorar nosso mundo ao impulsionar novas perspectivas.”

Para mais detalhes, acesse rigaku-holdings.com/english

Sobre a SPERA PHARMA

A SPERA PHARMA foi fundada em julho de 2017 na região de Juso, em Yodogawa-ku, Osaka. Trata-se de uma CDMO (organização de desenvolvimento e fabricação por contrato) especializada em ciências farmacêuticas voltadasàQuímica, Fabricação e Controle (CMC), abrangendo química de processos, desenvolvimento de formulações, desenvolvimento analítico e produção de medicamentos experimentais. Com uma equipe de pesquisa altamente especializada, ampla experiência e histórico comprovado, a empresa atua com flexibilidade em todas as etapas do desenvolvimento farmacêutico – desde as fases iniciais até a submissão final do medicamento. A SPERA PHARMA oferece um portfólio completo de serviços e soluções integradas, pensados para atender às mais diversas necessidades de seus clientes. Para informações adicionais, visite: spera-pharma.co.jp/en

