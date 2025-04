Círculo Saúde investe em novo Centro de Cardiologia

O Círculo Saúde passou a operar integralmente seu Centro de Cardiologia, anteriormente terceirizado. A iniciativa integra o plano de expansão e reestruturação da instituição e representa uma nova etapa da prestação de serviços na área cardiovascular.

Com investimento superior a R$ 8 milhões, o novo espaço tem 600 m² e está localizado junto ao Hospital do Círculo, em Caxias do Sul (RS). A estrutura conta com novos equipamentos e equipe especializada.

A reestruturação faz parte dos investimentos anunciados durante o ano de 2024, quando a instituição completou 90 anos. O plano prevê a aplicação de aproximadamente R$ 40 milhões em recursos próprios até 2026, com foco em infraestrutura, tecnologia e aprimoramento dos processos assistenciais.

Entre os serviços oferecidos no Centro de Cardiologia estão exames de diagnóstico não invasivo, como Ecocardiograma, Ergometria, MAPA, Holter, MRPA e ECG. A unidade também passa a contar com o equipamento GE Alia IGS com AutoRight, utilizado em procedimentos de hemodinâmica.

Segundo Leno Almeida, diretor de Mercado do Círculo Saúde, a iniciativa visa ampliar a capacidade de atendimento nas áreas de Cardiologia, Neurologia e Angiologia. “Com a incorporação de novas tecnologias, buscamos tornar os fluxos mais eficientes e ampliar o escopo de serviços prestados nas especialidades envolvidas”, afirma.

A previsão é de que o Centro esteja operando com sua capacidade total até a metade de 2025. A iniciativa integra o planejamento institucional de expansão e atualização dos serviços prestados.

O Hospital do Círculo, situado em Caxias do Sul, possui estrutura de UTIs, centros cirúrgicos e leitos de internação. A unidade hospitalar possui certificações como a Acreditação com Excelência - Nível 3 da Organização Nacional de Acreditação (ONA), o Selo 3M de Boas Práticas em Prevenção de Lesões de Pele (categoria GOLD), o Selo de UTI Eficiente, o Troféu NoHarm, entre outros reconhecimentos nacionais e internacionais.

Investimentos e expansão

O novo Centro de Cardiologia é uma das ações previstas no atual ciclo de investimentos da instituição, que contempla ainda a modernização dos setores de internação e do bloco cirúrgico do hospital.

No plano de expansão do plano de saúde, o Círculo Saúde ampliará a atuação para mais de 80 cidades gaúchas, incluindo regiões do Litoral Norte, com novas centrais regionais em Capão da Canoa e Montenegro.

Website: https://circulosaude.com.br/