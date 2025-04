IA mapeia usinas solares antes da abertura da Intersolar

A Hoff Analytics, empresa especializada em inteligência de dados, realizou um mapeamento das usinas solares em todo o território nacional. Utilizando tecnologia própria baseada em inteligência artificial (IA), a iniciativa identifica onde estão as usinas instaladas, quem são os integradores e quais regiões apresentam maior potencial de crescimento. Esta iniciativa antecede o Intersolar Summit Brasil Nordeste. O objetivo é fornecer insumos estratégicos para fabricantes, investidores e empresas do setor que buscam se posicionar com antecedência em um mercado em constante expansão.

A feira, que acontece em Fortaleza nos dias 23 e 24 de abril, será uma das principais vitrines para empresas que querem se posicionar no setor solar. E é nesse contexto que a Hoff Analytics vem intensificando seu foco estratégico, com destaque para sua atuação com inteligência artificial e análise preditiva.

Com expectativa de crescimento de 25% no mercado de energia solar em 2025, empresas do setor buscam soluções que ajudam a direcionar seus esforços comerciais com mais precisão. Segundo a Hoff, a resposta está nos dados. A empresa utiliza algoritmos próprios para identificar novas instalações fotovoltaicas, prever expansão regional e até mapear quais fabricantes e integradores estão mais presentes no mercado.

"Com a aplicação da inteligência artificial, conseguimos detectar regiões onde a energia solar ainda não chegou, antecipar oportunidades e mostrar quem está instalando o quê", explica Wesley Bichoff, fundador da Hoff Analytics.

A empresa realiza o mapeamento da potência dos inversores instalados, o modelo de cada equipamento e sua participação de mercado. Com essas informações, é possível entender quais fabricantes dominam determinadas regiões e como os projetos estão sendo distribuídos.

Outro ponto destacado é a integração de dados da construção civil com o setor solar. "Se eu tenho acesso a informações sobre novas construções, consigo prever a probabilidade de uma nova instalação solar. Em outras palavras, é possível redirecionar a prospecção comercial com muito mais eficácia", complementa Wesley.

Com atuação nacional e experiência em diversos setores, a Hoff Analytics reforça que o Nordeste está no radar de crescimento e que o momento é estratégico para quem deseja antecipar oportunidades.

Empresas interessadas em conhecer a tecnologia da Hoff podem acessar o site oficial.

Website: https://www.hoffanalytics.com.br/