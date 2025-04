João Pessoa tem o imóvel mais caro da história da construção

Uma cobertura de 1.234 metros quadrados, avaliada em cerca de R$ 18 milhões, tornou-se o imóvel mais caro da história da construção civil na Paraíba e um dos mais valorizados do Nordeste. O empreendimento, ainda em fase de construção, está localizado em um dos bairros mais tradicionais de João Pessoa e tem despertado o interesse de investidores, figuras públicas e estrangeiros em busca de exclusividade e localização privilegiada.

O imóvel se insere em um contexto de expansão do setor imobiliário da capital paraibana, impulsionado pelo crescimento econômico estadual e pelo aumento da visibilidade turística da cidade. Segundo dados do Banco do Brasil, a Paraíba registrou, em 2024, o maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país, com alta de 6,6%, puxada principalmente pelo setor de serviços, que cresceu 6,5% no mesmo período.

João Pessoa também vem se consolidando como destino turístico nacional e internacional. Recentemente, foi eleita pela plataforma Booking.com como uma das cinco cidades mais procuradas do mundo para viagens em 2025, segundo o Ministério do Turismo. Este reconhecimento tem repercutido na procura por imóveis de alto padrão, tanto para uso residencial quanto para investimentos de longo prazo.

A valorização imobiliária acompanha essa tendência. Conforme os dados do índice FipeZap, a capital paraibana teve uma valorização acumulada de 15,54% nos preços dos imóveis ao longo de 2024, figurando entre os três maiores crescimentos entre todas as capitais brasileiras.

A construção de imóveis de luxo reflete não apenas uma mudança no perfil dos compradores, mas também uma adequação às novas demandas do mercado. Para o empresário Frank Ramalho, CEO da Taghaus Imobiliária, a procura por esse tipo de unidade tem crescido. “Esse é um produto diferenciado para quem procura personalização, exclusividade e uma vista deslumbrante. Temos sido procurados por clientes que desejam descrição, mas que não escondem o contentamento com a cidade e com o projeto”, afirma.

Além disso, a Paraíba se prepara para receber um dos maiores polos turísticos do Brasil, atualmente em construção, segundo o Ministério do Turismo, que contará com mais de 12 mil leitos e incluirá uma operação internacional da rede Marriott, reforçando ainda mais a atratividade regional e o potencial de crescimento do setor imobiliário.

"A junção desses fatores — economia em expansão, turismo em alta e aumento da renda regional — contribui para que João Pessoa se destaque no cenário nacional como um polo emergente do mercado de alto padrão, reforçando sua posição no Nordeste e no Brasil", afirma Frank Ramalho

Website: https://taghaus.com.br/?uf=pb