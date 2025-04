Grupo Ritz faz revitalização para acompanhar tendências

Nos últimos anos, a hotelaria de luxo tem visto um crescimento expressivo, impulsionado por uma demanda crescente por experiências exclusivas, personalizadas e de alto padrão. Alinhando com o potencial do segmento, o Ritz Suites Maceió passou por uma revitalização e agora é nomeado como Ritz Suites Grand Boutique Hotel, buscando atender um público cada vez mais exigente por novidades e conforto.

Márcio Coelho, presidente do Grupo Ritz, explica que esta mudança representa mais do que uma atualização estética. "Sentimos a necessidade de alinhar o hotel com um novo momento da hospitalidade. Queríamos oferecer não apenas conforto, mas uma vivência memorável, onde cada detalhe contasse. Essa revitalização nasce do desejo de proporcionar experiências mais íntimas, personalizadas e cheias de sentido para nossos hóspedes", ressalta.

De acordo com um estudo conduzido pela Brainy Insights, prevê-se um aumento expressivo no mercado global de viagens de luxo nos próximos dez anos, alcançando um valor de US$ 3,02 bilhões até 2032. O estudo também indica que o crescimento do setor é influenciado por fatores como o aumento da renda disponível e o anseio por exclusividade.

Em resposta à demanda crescente por personalização, bem-estar e sustentabilidade, avalia Coelho, a renovação teve como objetivo principal reposicionar o hotel dentro de uma nova categoria.

"Nosso propósito era transformá-lo em um verdadeiro boutique hotel, onde exclusividade e identidade caminhem lado a lado. Buscamos um novo olhar sobre a hospedagem. Pensando nisso, renovamos o design, os serviços, a ambientação e a forma de acolher os hóspedes", destaca.

Ainda de acordo com o presidente do Grupo Ritz, as principais mudanças estruturais e de design buscam passar a sensação de acolhimento. "Reformulamos as áreas de lazer, os espaços gastronômicos e as áreas sociais, investindo em texturas naturais, iluminação e um projeto que busca privilegiar o bem-estar e a harmonia visual. Os tons remetem ao mar, à areia, à casca do maçunim e o verde das plantas foi integrado aos ambientes internos como um convite à natureza", descreve.

"O atendimento também foi treinado para ser mais próximo e personalizado, para respeitar o tempo e o perfil de cada visitante", completa.

Bem-estar e exclusividade se destacam no setor

Com a hotelaria de luxo crescendo continuamente, o setor enfrenta a necessidade de se adaptar e modernizar para atender às expectativas dos novos viajantes. Segundo o Relatório Anual de Tendências de Viagens de Luxo, elaborado pela ILTM Latin America em colaboração com a Panrotas e repercutido pelo portal Brasilturis, 81% dos clientes de alta renda consideram as viagens como uma atividade crucial para o autocuidado e o desenvolvimento pessoal.

Adicionalmente, o segmento tem previsão de crescimento de 15% nos próximos cinco anos no Brasil, em linha com o aumento da classe de consumidores de alto padrão no país. Outros dados do levantamento que merecem destaque é que 74% dos entrevistados já incorporaram hábitos de bem-estar em seu cotidiano, enquanto 54% fizeram viagens focadas exclusivamente na saúde e bem-estar, com a intenção de repetir a experiência.

Para o executivo do Grupo Ritz, esses dados mostram que o setor hoteleiro precisa se adaptar para oferecer serviços sob medida que atendem às preferências individuais dos clientes. “Vivemos uma nova era na hotelaria, onde o viajante busca pertencimento e significado. Os hotéis boutique buscam responder a esse desejo, oferecendo design autoral, experiências exclusivas e conexão com o território. O Ritz Suítes Grand Hotel Boutique foi pensado para atender esse novo perfil”, detalha.

Natureza e sustentabilidade

O presidente ainda revela que, desde 2001, a escolha dos materiais tem sido feita de forma cuidadosa, procurando garantir resistência à maresia e minimizando descartes.

"Na revitalização do Ritz Suites Grand Boutique Hotel, reforçamos esse compromisso com soluções sustentáveis, como sistemas de eficiência hídrica e energética, além de usinas fotovoltaicas que abastecem 100% do consumo de nossos hotéis. Também valorizamos fornecedores locais e ampliamos o Ritz em Ação, iniciativa que promove a limpeza das praias e o plantio de coqueiros, preservando a paisagem natural", complementa.

Coelho ressalta que ao perceber essa demanda, a proposta do grupo é oferecer opções que permitam aos hóspedes essa proximidade com a natureza aliada ao conforto, o que o consumidor de luxo não abre mão. “Esperamos que o Ritz Suítes Grand Hotel Boutique se consolide como referência em hospitalidade com identidade no Nordeste brasileiro”, diz.

“Queremos atrair viajantes que buscam mais do que uma hospedagem. Essa modernização tem o objetivo de nos posicionar com mais força no cenário nacional”, conclui o executivo do Grupo Ritz.

Para mais informações sobre o Grupo Ritz, basta acessar: https://www.instagram.com/ritzsuites/