Contratação de seguro viagem para Europa e EUA exige atenção

Uma pesquisa recente da IATA, divulgada pelo portal Panrotas, revelou os destinos internacionais mais procurados pelos brasileiros. Segundo o levantamento, quatro das dez cidades favoritas dos turistas do Brasil estão na Europa: Lisboa, Paris, Londres e Madri. Já os Estados Unidos aparecem com três destinos na lista: Miami, Orlando e Nova York.

Rafael Turra, diretor operacional da Vital Card, empresa especializada em seguro assistência em viagem, destaca alguns fatores importantes que ocasionam a escolha desses destinos, como diversidade histórica e cultural, parques temáticos, compras, além de laços familiares e influência midiática.

“A Europa possui forte apelo histórico, com cidades icônicas como Paris, Roma e Lisboa, que atraem brasileiros em busca de cultura, arquitetura e gastronomia. Já cidades como Orlando, Nova York e Miami são muito procuradas por oferecerem entretenimento familiar, parques da Disney e Universal, além de opções de compras vantajosas”, afirma.

O profissional também aponta a facilidade de conexão e de roteiros multidestinos como um fator relevante. “O espaço Schengen, por exemplo, permite a circulação entre diversos países sem necessidade de imigração, facilitando a exploração de várias cidades em uma única viagem”, acrescenta.

Neste momento, a contratação do seguro viagem é um dos pontos que merecem maior atenção por parte dos turistas, conforme orienta Rafael. Na Europa, o Tratado de Schengen exige uma cobertura mínima de €30.000 para assistência médica. Porém, ele alerta que esse valor pode ser insuficiente para emergências mais graves. Dessa forma, os planos mais recomendados são aqueles com cobertura de €60.000 ou mais, especialmente para viagens mais longas ou para quem pretende praticar atividades esportivas, como esqui ou trilhas.

Nos EUA, não há exigência legal de seguro, mas a recomendação é optar por uma cobertura mais ampla devido ao alto custo da saúde no país. “Nos EUA, procedimentos médicos são significativamente mais caros do que na Europa, o que exige coberturas mais elevadas para evitar gastos inesperados. Um simples atendimento médico pode custar milhares de dólares, e uma internação pode ultrapassar os US$ 10.000 por dia”, explica.

Assim, segundo o profissional, os planos com cobertura de pelo menos US$ 30.000 são indicados, podendo chegar a US$ 120.000 ou mais, dependendo do perfil do viajante.

Rafael também lembra que existem planos que oferecem cobertura para doenças preexistentes e para gestantes. “Esses seguros garantem atendimento médico relacionado a condições já diagnosticadas antes da viagem, como diabetes ou hipertensão, além de suporte especializado para gestantes até determinado período da gestação (normalmente até 28 ou 32 semanas, dependendo do plano)”, detalha.

Como escolher o seguro viagem ideal

Além da seguradora, Rafael destaca outros fatores importantes a serem avaliados antes da contratação de um seguro viagem para a Europa e os EUA:

Cobertura para bagagem: importante para quem viaja com pertences de valor;

importante para quem viaja com pertences de valor; Assistência 24h em português: essencial para suporte rápido em emergências;

essencial para suporte rápido em emergências; Extensão para esportes e atividades radicais: necessário para esquiadores, mergulhadores e aventureiros;

necessário para esquiadores, mergulhadores e aventureiros; Reputação da seguradora: avaliações de outros clientes podem indicar confiabilidade e eficiência no atendimento

O profissional também reforça que a cobertura de cancelamento de viagem reembolsa despesas não reembolsáveis caso o viajante precise cancelar a viagem por motivos específicos, como doença, falecimento de um familiar ou questões legais.

“A cobertura de interrupção da viagem cobre despesas extras em caso de necessidade de retorno antecipado, como mudança de voo e hospedagem emergencial”, informa.

Independentemente do destino, Rafael enfatiza que o seguro viagem é um investimento essencial para evitar prejuízos inesperados e garantir assistência em situações de emergência. “O viajante deve sempre ler atentamente as condições da apólice e escolher um plano adequado ao seu perfil e roteiro”, finaliza.

Para mais informações, basta acessar o site oficial da Vital Card: https://www.vitalcard.com.br/