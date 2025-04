Orca Security impulsiona o crescimento de 140% dos clientes na região da América Latina, contribuindo para o hipercrescimento global

A Orca Security, pioneira em segurança de nuvem agentless, registra o crescimento de 140% ano a ano (YoY) de clientes na região da América Latina (LATAM). O hipercrescimento na região LATAM ilustra a presença acelerada da empresa presente em mais de 20 países ao redor do mundo.

De acordo com a Grand View Research, a taxa de crescimento anual composta (CAGR) do mercado de computação em nuvem da América Latina está projetada em 22,2% de 2025 a 2030, atingindo mais de US$ 181 bilhões em receita. A expansão da Orca Security no mercado foi impulsionada, em grande parte, por sua estratégia de entrada no mercado liderada por parceiros, destacada por novas parcerias com a Oplium, Connect.lat e NetGlobe.

“Nossos investimentos globais são todos feitos para atingir um objetivo: atender às necessidades de segurança em várias nuvens de nossos clientes melhor do que ninguém no mercado”, afirma Gil Geron, CEO e cofundador da Orca Security. “Nosso crescimento exponencial na região da América Latina ilustra o retorno desses investimentos, bem como nosso compromisso de impulsionar a inovação e a excelência em segurança na nuvem em todo o mundo”.

Em 2024, a Orca Security tornou-se parceira da AWS na abertura de seu mais recente data center global, fortalecendo sua presença e compromisso com o mercado latinoamericano. A implementação deste data center regional entrega uma infraestrutura robusta e segura para proteger os dados e as operações dos clientes da Orca Security na América Latina e agrega benefícios significativos, os quais incluem desempenho, residência de dados e segurança aprimorados.

“A Orca Security tem sido um divisor de águas para empresas em toda a América Latina, permitindo-lhes obter segurança completa na nuvem com velocidade e eficiência incomparáveis”, explica Vinicius Mendes, Diretor de Vendas LATAM da Orca Security. “Nossos clientes estão experimentando uma mitigação de riscos mais rápida, redução da sobrecarga operacional e visibilidade em seus ambientes de nuvem - tudo com um modelo de implementação sem atrito. Nosso crescimento acelerado na região reflete a capacidade de atender de forma eficaz e inovadoraàcrescente demanda por segurança na nuvem, por meio de uma abordagem orientada por parceiros e investimentos estratégicos.”

“O Orca Security nos deu visibilidade única do nosso ambiente multi-cloud, permitindo-nos priorizar os riscos e fortalecer nossa estratégia de segurança”, reforça Fernando Romero, gerente de segurança cibernética do Banco ABC Brasil. “Durante a prova de conceito, já conseguimos identificar oportunidades de melhoria. O fato de não ter agente, integrar-se a outras soluções que usamos, como SIEM e EDR, e oferecer uma melhor relação custo-benefício, fez com que a escolha do Orca Security fosse decisiva para nós.”

A Plataforma Orca aproveita sua tecnologia patenteada SideScanning™ e o Modelo de Dados Unificado para garantir que as equipes de segurança possam ver os riscos da nuvem no contexto completo de suas origens de código, enquanto os desenvolvedores podem ver as descobertas de segurança em seu controle de versão, sistema de emissão de tíquetes ou ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) de sua escolha.

A expansão dos recursos para desenvolvedores levou a um crescimento recorde da plataforma, impulsionado por um aumento de 323% ano a ano (YoY) no número de desenvolvedores que usam a Orca Security Platform - mais de 60.000 no total. Esse aumento no uso levou a uma explosão no volume de dados escaneados pela Orca. Em 2024, a plataforma verificou mais de 9 milhões de cargas de trabalho e processou mais de 300 petabytes por dia, protegendo mais de 120.000 repositórios de código.

