Naturalidade é a nova tendência na cirurgia plástica

O Brasil é o líder mundial de procedimentos cirúrgicos estéticos, com mais de 2,18 milhões realizados somente em 2023, de acordo com o último levantamento feito pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS na sigla em inglês).

Dentro dessa área da estética, a tendência agora é a naturalidade, conforme destaca o cirurgião plástico Dr. José Mauro Monteiro. “As pessoas não querem mais o rótulo de operadas. Antes, vivíamos uma realidade em que todo mundo parecia ter a mesma aparência, sem individualidade. Essa tendência tem mudado, e as pessoas têm buscado cada vez mais resultados sutis, onde nem se nota que foi realizado algum procedimento”, afirma.

Um exemplo disso, aponta o profissional, foi a cerimônia do Oscar de 2025. Na ocasião, diversas atrizes chamaram a atenção pela beleza natural, onde a realização de intervenções estéticas passam quase imperceptíveis. Dr. José Mauro Monteiro explica que, no passado, o objetivo das cirurgias plásticas era a naturalidade. Com o tempo, os resultados passaram a ser exagerados e, hoje, a busca pela discrição voltou a ganhar força.

“Isso acontece por conta dos influenciadores, que ditam a moda e influenciam a percepção das pessoas. As cirurgias plásticas, na verdade, sempre foram respeitadas e amplamente aceitas na sociedade. Os estigmas sempre mudam e a percepção e desejo dos resultados também”, analisa.

Principais cirurgias plásticas e técnicas mais procuradas

Ainda de acordo com a pesquisa da ISAPS, a lipoaspiração é a cirurgia estética mais procurada do mundo, seguida pela prótese de mama, blefaroplastia (cirurgia das pálpebras), abdominoplastia e rinoplastia.

Dr. José Mauro Monteiro explica que a lipoaspiração é uma técnica bastante segura e eficaz para remodelar o corpo. “Com a lipoaspiração, conseguimos remover a gordura localizada por meio da sucção, o que ajuda a definir áreas como abdômen, costas, coxas e braços. É um procedimento que melhora muito o contorno corporal”, afirma.

Além desse procedimento, o especialista cita a lipoenxertia glútea, uma técnica que consiste em retirar gordura de outras áreas do corpo por meio da lipoaspiração e injetá-la nos glúteos, aumentando o volume e melhorando o contorno da região. Outra cirurgia bastante procurada, segundo o médico, é a abdominoplastia, indicada para remover o excesso de pele e gordura do abdômen, além de reforçar a musculatura da região, proporcionando uma barriga mais firme e definida.

Já a lipo de média ou baixa definição, como explica o Dr. José Mauro Monteiro, “é uma alternativa para quem deseja melhorar o contorno corporal sem evidenciar demais a musculatura, entregando um resultado mais suave e natural, ao contrário da lipo HD (alta definição)”, afirma.

Para quem deseja melhorar o aspecto dos seios, existem diferentes técnicas, explica o médico. “A mastopexia é o procedimento indicado para levantar e remodelar as mamas, removendo o excesso de pele e reposicionando os tecidos para um aspecto mais jovem. Ela pode ou não ser combinada com a colocação de prótese de silicone. Já a mamoplastia de aumento é a cirurgia que insere implantes de silicone para aumentar o volume dos seios e melhorar o formato”, detalha.

Planejamento individual

Para garantir um procedimento bem executado e com resultados realmente naturais, o médico explica que todo o planejamento para o paciente precisa ser feito de forma individualizada.



“Não existe fazer a mesma coisa para todo mundo. Cada corpo tem sua estrutura e características únicas, é essencial uma análise individualizada para determinar como o procedimento vai obter um resultado único para aquele paciente”.

Além disso, a execução da cirurgia é determinante para alcançar a aparência harmoniosa, segundo o cirurgião. “Nós médicos sempre procuramos orientar da melhor maneira cada paciente, explicando os prós e contras, mas a decisão final é sempre do paciente, respeitando os limites da técnica”, finaliza.

