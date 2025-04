Abordagem integra medicina da obesidade e estética

A obesidade é um dos mais graves problemas de saúde a serem enfrentados, conforme informa a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso). Segundo projeção da entidade, 2,3 bilhões de adultos devem estar acima do peso em 2025 em todo o mundo. Deste montante, 700 milhões de indivíduos têm obesidade, com um Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 30.

Para a Dra. Kelly Steluto, médica especialista em nutrologia, medicina da obesidade e estética avançada, a busca por um emagrecimento saudável e sustentável vai além da perda de peso. “Um dos principais desafios enfrentados por pacientes que passam por processos de emagrecimento é a flacidez da pele, um efeito estético comum quando a redução de peso ocorre de forma rápida ou sem o devido acompanhamento profissional”.

Dra. Kelly Steluto ressalta que é possível emagrecer de forma saudável, preservando a firmeza da pele e evitando complicações como o “efeito sanfona”, termo popular usado para descrever o ciclo de perda e ganho de peso repetidamente, em que o indivíduo emagrece e, depois de algum tempo, volta a ganhar peso.

Ela chama a atenção para a chamada “medicina da obesidade”, que tem como objetivo garantir que a perda de peso ocorra de forma sustentável, preservando a massa muscular, saúde da pele e evitando efeitos colaterais indesejados, como a flacidez excessiva.



“Meu foco é oferecer um tratamento médico personalizado, que garanta uma perda de peso progressiva, sem déficit de nutrientes durante o processo. O corpo precisa de suporte para emagrecer de forma saudável e sustentável e é isso que a medicina da obesidade proporciona”, complementa.



Fatores que contribuem para a flacidez

De acordo com a Dra. Kelly Steluto, a flacidez durante o processo de perda de peso pode ser causada por diversos fatores, sendo o principal deles o emagrecimento muito rápido e sem o aporte nutricional necessário. “Quando isso acontece, a pele não tem tempo para se adaptar ao novo volume corporal e o colágeno e a elastina, responsáveis pela firmeza da pele, não conseguem se reorganizar adequadamente”.

A especialista destaca que a falta de um plano alimentar adequado, que forneça os nutrientes necessários em cada etapa do emagrecimento, também contribui para a flacidez excessiva. “Além disso, fatores como hidratação inadequada, falta de atividade física e desequilíbrios hormonais podem agravar o problema”.



Outro ponto são as dietas muito restritivas, sem suplementação adequada, que podem resultar em perda de tônus muscular, desidratação e déficit nutricional, favorecendo a flacidez e complicações como o efeito sanfona.

O papel da nutrologia no emagrecimento saudável

Para Dra. Kelly Steluto, a nutrologia é uma aliada para preservar a massa magra e evitar a flacidez durante o emagrecimento. “Com uma avaliação profunda da composição corporal, exames bioquímicos e hormonais, podemos garantir toda a suplementação necessária para que o paciente preserve a massa magra e queime o tecido gorduroso de forma eficiente”, explica.

A especialista destaca que a nutrologia também é fundamental para manter a saúde da pele, cabelos e unhas, contribuindo na melhora da autoestima do paciente durante o processo.

Tecnologias e procedimentos estéticos para firmeza da pele

Além do acompanhamento médico e nutricional, a medicina estética oferece tecnologias e procedimentos que ajudam a manter a pele firme durante o emagrecimento.

“Hoje, temos muitas opções no mercado, mas as que mais utilizo são bioestimuladores de colágeno, ultrassom microfocado, eletroestimulação de alta potência e microagulhamento com alta frequência”, enumera a médica.

“Esses tratamentos, quando associados a injetáveis, proporcionam bons resultados, ajudando a combater a flacidez e a melhorar a aparência da pele”, complementa.

Acompanhamento multidisciplinar para resultados duradouros

Segundo Dra. Kelly Steluto, um dos pilares do emagrecimento saudável é o acompanhamento multidisciplinar, que envolve médicos, nutricionistas, esteticistas e educadores físicos. “Quando somamos a expertise de cada profissional, conseguimos assistir o paciente de forma integral e personalizada em todos os pilares de saúde”, afirma.

Essa abordagem pode garantir resultados seguros e duradouros, evitando problemas comuns como o efeito sanfona, a perda de tônus muscular, a queda de cabelo excessiva e a flacidez intensa.

“Além disso, o acompanhamento multidisciplinar ajuda a prevenir complicações como cansaço e depressão, que podem surgir durante o processo de emagrecimento”, diz.

Emagrecimento saudável vai além da balança

Para concluir, Dra. Kelly Steluto frisa que a combinação da medicina da obesidade com a medicina estética oferece uma abordagem completa para quem busca emagrecer de forma saudável, sem comprometer a firmeza da pele.

“Com tratamentos personalizados, suporte nutricional e tecnologias avançadas, é possível alcançar resultados eficazes e duradouros. O emagrecimento saudável vai além da balança: é sobre cuidar da saúde, da autoestima e da qualidade de vida do paciente”, afirma.

