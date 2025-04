A cerimônia de premiação do Japan Prize de 2025 foi realizada com a presença de Suas Majestades, o Imperador e a Imperatriz do Japão

A Japan Prize Foundation (Presidente: Ryozo Nagai) realizou uma cerimônia de premiação na quarta-feira, 16 de abril, no Novo Teatro Nacional de Tóquio, no bairro de Shibuya, para conceder o Japan Prize a cientistas que fizeram conquistas criativas e significativas nos campos científico e tecnológico mundial e que contribuíram significativamente para alcançar a paz e a prosperidade para toda a humanidade.

Russell Dean Dupuis, Ph.D. (EUA), vencedor na área de Ciências e Produção de Materiais, e Carlos M. Duarte, Ph.D. (Espanha), vencedor na área de Produção Biológica, Ecologia e Meio Ambiente, estiveram presentes na cerimônia de premiação, e cada área recebeu 1 milhão de ienes, além de um certificado e uma medalha.

Cada ano, os vencedores do Japan Prize são indicados por cerca de 15.500 cientistas e engenheiros renomados de todo o mundo escolhidos através de um rigoroso processo seletivo que dura em torno de um ano. Para 2025, a Fundação recebeu 149 indicações para a área de Ciências e Produção de Materiais e 72 indicações para a área de Produção Biológica, Ecologia e Meio Ambiente. Os vencedores deste ano foram selecionados de um total de 221 candidatos.

A cerimônia contou com a presença de cerca de 1.000 convidados, a começar por Suas Majestades, o Imperador e a Imperatriz, chefes dos três poderes do governo e outras autoridades relacionadas, além de representantes de diversos setores da sociedade. Sua Majestade, o Imperador, proferiu discursos, seguidos pelos discursos dos dois vencedores e pelas felicitações de Fukushiro Nukaga, Presidente da Câmara dos Representantes.

Sobre o Prêmio Japão

A criação do Japan Prize em 1981 foi motivada pelo desejo do governo japonês de criar um prêmio internacionalmente reconhecido que contribuísse para o desenvolvimento científico e tecnológico ao redor do mundo. Com o apoio de inúmeras doações, a Japan Prize Foundation recebeu o endosso do Gabinete em 1983. O Japan Prize é concedido a cientistas e engenheiros de todo o mundo que obtiveram conquistas criativas e significativas, ajudando a progredir em suas áreas e contribuindo significativamente para alcançar a paz e a prosperidade para toda a humanidade. Pesquisadores em todas as áreas de ciências e tecnologia são elegíveis para o prêmio, com duas áreas selecionadas a cada ano, ao considerar as tendências atuais no desenvolvimento científico e tecnológico. Em princípio, uma pessoa em cada área é reconhecida com o prêmio e recebe um certificado, uma medalha e um prêmio em dinheiro. Cada cerimônia de premiação conta com a presença de Suas Majestades, o Imperador e a Imperatriz, chefes dos três poderes do governo e outras autoridades relacionadas, além de representantes de vários outros integrantes da sociedade.

