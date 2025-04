Logística personalizada vira trunfo para Dia das Mães

O Dia das Mães é uma das datas mais relevantes do varejo brasileiro, sobretudo no comércio eletrônico, que segue em trajetória de crescimento. Com o mercado aquecido e maior confiança dos consumidores nas compras digitais, a projeção da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) é de que o faturamento do setor, em 2025, atinja R$ 234,9 bilhões





À medida que o varejo digital consolida sua presença no cotidiano dos brasileiros, datas comemorativas como o Dia das Mães ganham ainda mais relevância nas estratégias de venda. A antecipação de campanhas promocionais e o crescimento do consumo on-line têm impulsionado os esforços do setor para oferecer uma jornada de compra mais eficiente, com foco na entrega rápida e personalizada. Esse cenário reforça a importância de uma logística eficaz, capaz de atender a picos sazonais como o Dia das Mães, tradicionalmente marcado por aumento expressivo nas vendas.





Para acompanhar essa demanda crescente, empresas do setor logístico têm investido em soluções mais flexíveis e personalizadas. Com experiência internacional e entregas realizadas em 100% dos municípios brasileiros, a J&T Express vem observando uma elevação na procura por operações adaptadas à realidade de cada cliente. “As datas sazonais exigem planejamento logístico diferenciado. No Dia das Mães, por exemplo, é comum que empresas busquem formas de encurtar prazos e garantir a entrega em tempo hábil, mesmo em regiões mais remotas”, analisa Bruno Locatelli, Gerente Comercial Nacional da empresa.





A tendência de personalização acompanha a evolução do varejo digital, que exige soluções sob medida e maior integração entre parceiros. “A customização das operações se tornou uma estratégia relevante. Por isso, estruturamos escopos sob demanda, a partir de reuniões com os clientes e da análise do perfil de cada negócio”, explica Locatelli.