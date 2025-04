Resolução 4966: como as novas regras impactam o consumidor final

A Resolução 4966 do Banco Central (BC), em vigor desde 1º de janeiro de 2025, visa trazer mais transparência às regras contábeis das instituições financeiras, aprimorando a análise de risco e fortalecendo a confiança de investidores e reguladores. Mas qual é o real impacto para o consumidor final?

Inspirada nas melhores práticas internacionais, a nova regulamentação exige mudanças significativas nos processos e operações das instituições financeiras. A principal alteração está na necessidade de antecipação de possíveis inadimplências, forçando os bancos a provisionarem perdas antes que as dívidas se tornem problemas concretos. Essa mudança influencia na forma como o banco se relaciona e monitora os clientes, e impacta diretamente em estratégias de cobrança e recuperação.

Outro ponto relevante é a nova classificação dos ativos financeiros, que exige uma revisão das políticas de concessão e cobrança. Isso significa que as estratégias de recuperação de crédito deverão ser mais proativas, adaptando-se ao perfil e ao momento financeiro de cada cliente, tornando as negociações e renegociações mais assertivas.

A resolução trará mais qualidade para a análise de risco, concessão de crédito e um direcionamento inteligente e efetivo de antecipação das cobranças, tendo a tecnologia como uma aliada no processo de recuperação do risco de crédito com base em evidências e condições preditivas e prescritivas.

Para atender às novas exigências, as instituições precisarão integrar diferentes áreas, como TI, risco, compliance e contabilidade, promovendo um trabalho conjunto e intensificando o uso de tecnologia e análise de dados. Esse investimento será essencial para garantir conformidade regulatória e permitir a personalização dos serviços financeiros.

Embora, num primeiro momento, a resolução possa levar bancos e fintechs a reavaliarem suas estratégias de crédito, no médio e longo prazo ela deve proporcionar mais transparência, segurança e equilíbrio ao sistema financeiro. A expectativa é que, com processos mais estruturados, os consumidores tenham acesso a serviços mais confiáveis, personalizados e sustentáveis.

Sobre a FICO

A FICO (NYSE: FICO) capacita decisões que ajudam pessoas e empresas ao redor do mundo a prosperarem. Fundada em 1956, a empresa é pioneira no uso de análises preditivas e ciência de dados para melhorar decisões operacionais. A FICO detém mais de 200 patentes nos Estados Unidos e em outros países para tecnologias que aumentam a lucratividade, satisfação do cliente e crescimento de negócios nos setores de serviços financeiros, seguros, telecomunicações, saúde, varejo e muitos outros. Com as soluções da FICO, empresas em mais de 80 países fazem desde a proteção de quatro bilhões de cartões de pagamento contra fraudes, até a melhoria da inclusão financeira e o aumento da resiliência da cadeia de suprimentos. O FICO® Score, utilizado por 90% dos maiores credores dos EUA, é a medida padrão de risco de crédito ao consumidor nos Estados Unidos e foi disponibilizado em mais de 40 outros países, melhorando a gestão de riscos, o acesso ao crédito e a transparência.

Saiba mais em https://www.fico.com

Participe da conversa em https://x.com/FICO_corp e https://www.fico.com/blogs/.

Para notícias e recursos de mídia da FICO, visite https://www.fico.com/en/newsroom.

FICO é uma marca registrada da Fair Isaac Corporation nos EUA e em outros países.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250417828598/pt/

Informações para imprensa:

InPress Porter Novelli

Cibely Toller

fico@inpresspni.com.br / (11) 99858-8500

FICO

Thais Sabatini

thaissabatini@fico.com