Bitget lança programa de afiliados on-chain pioneiro no setor com reembolsos de 40% para apoiar criadores de conteúdo

VICTORIA, Seychelles, April 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3, lançou uma adição inovadora ao seu programa de afiliados: a primeira iniciativa de afiliados on-chain no setor de corretoras de cripto, oferecendo aos parceiros até 40% em reembolsos juntamente com as estruturas de comissão existentes. Este programa inovador conecta os ecossistemas de negociação centralizados (CEX) e descentralizados (DEX), capacitando os afiliados a monetizar sua influência de forma transparente em ambos os mundos.

Enquanto os programas de afiliados tradicionais recompensam indicações para negociação spot e de futuros, a extensão on-chain da Bitget permite que os parceiros ganhem reembolsos quando os usuários interagem com o Bitget Onchain, um produto projetado para simplificar a negociação on-chain para usuários de CEX. Os afiliados agora podem explorar o crescente mercado DeFi sem exigir que seu público navegue por configurações complexas de carteira ou sacrifique a segurança.

"A Bitget cresceu para se tornar uma das 5 principais corretoras com o apoio de seus 120 milhões de usuários. Para mostrar nossa gratidão e trabalhar mais de perto com os contribuidores do nosso ecossistema, decidimos recompensar os pioneiros que ajudam os usuários a descobrir todo o espectro de oportunidades cripto - seja na corretora ou on-chain", disse Vugar Usi Zade, Diretor de Operações da Bitget. "Nossos afiliados pediram maneiras de monetizar o interesse em DeFi sem atrito técnico, e nós ouvimos. Este é mais um passo do nosso lado para apoiar uma comunidade que prospera na interseção da conveniência CEX e da inovação DeFi", acrescentou ele.

O programa de indicação da Bitget está aberto a criadores de conteúdo, influenciadores e líderes comunitários com mais de 100 seguidores por meio de um processo simples de inscrição. Os participantes compartilham links de indicação exclusivos tanto para negociação tradicional quanto para transações Bitget Onchain. Eles podem ganhar até 50% de comissões sobre taxas de negociação spot e de futuros e até 40% de reembolsos sobre a atividade on-chain. O programa apresenta recompensas em níveis, com os de melhor desempenho elegíveis para os níveis de pagamento mais altos, incentivando o crescimento e o engajamento sustentados.

O Bitget Onchain remove as barreiras tradicionaisàparticipação em DeFi, permitindo que os usuários negociem ativos on-chain diretamente de suas contas spot Bitget - sem necessidade de configurações complicadas de carteira ou gerenciamento de chaves privadas. Todas as transações se beneficiam da segurança de nível institucional apoiada pelo Fundo de Proteção de US$ 600 milhões da Bitget, oferecendo aos usuários proteção de ativos de nível empresarial sem sacrificar as oportunidades do DeFi. A plataforma aprimora ainda mais a tomada de decisão com triagem de ativos alimentada por IA que revela projetos de alto potencial em tempo real, ajudando os usuários a navegar pelo vasto cenário on-chain com confiança, em vez de suposições. De influenciadores do YouTube a administradores do Telegram, o Programa de Afiliados da Bitget democratiza o acessoàpróxima fase de crescimento das criptomoedas.

As inscrições estão abertas agora através do Bitget Affiliate Portal.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo mais de 100 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a corretora Bitget está comprometida em ajudar os usuários a operar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de trading, enquanto oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. Anteriormente conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de nível mundial que oferece uma variedade de soluções e recursos abrangentes da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, troca de tokens, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais.

A Bitget está na vanguarda da adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel como parceira oficial de criptomoedas da melhor liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA, bem como parceira global de atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeã mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (seleção nacional de vôlei), para inspirar a comunidade global a abraçar o futuro da criptomoeda.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais podem flutuar e sofrer volatilidade de preços. Invista somente o que pode perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados nem o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser procurado, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como orientação financeira. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8613f35-892b-4e0c-a134-abd46ff8f0de

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001080938)