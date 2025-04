Kinaxis reconhecida como líder no 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para Soluções de Planejamento de Cadeia de Suprimentos pela 11ª vez consecutiva

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que foi posicionada como líder no relatório 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para Soluções de Planejamento de Cadeia de Suprimentos pela 11a vez consecutiva. De acordo com o relatório, a Kinaxis foi reconhecida como líder mais uma vez com base em sua integralidade da visão e capacidade de execução da empresa.

A Kinaxis oferece orquestração completa da cadeia de suprimentos por meio do Maestro™, uma plataforma baseada em inteligência artificial com recursos que abrangem o planejamento de vendas e operações (S&OP), a previsão de demanda e fornecimento, o planejamento de produção e execução. A Kinaxis continua a investir em inovação e escala por meio de sua automação orientada por inteligência artificial, arquitetura combinável e uma crescente base global de clientes, especialmente em alta tecnologia, eletrônica e ciências biológicas.

"A Kinaxis apresentou um planejamento completo com base em atributos em escala, o que nos deu uma maior confiança do que outros fornecedores", disse Karl Alsop, vice-presidente de Planejamento de Suprimentos, Sistemas e Análise na Incora. “O Maestro nos deu uma ferramenta confiável tanto para clientes quanto para fornecedores, com uma visão unificada da nossa cadeia de suprimentos e confiabilidade nos dados. É uma combinação perfeita para o nosso negócio e a base para o próximo passo que queremos seguir.”

“Acreditamos que ser nomeada líder pela 11ª vez reflete a importância desempenhada pela Kinaxis no progresso da transformação da cadeia de suprimentos”, disseAndrew Bell, diretor de produto da Kinaxis. “Desde o pioneirismo no primeiro sistema MRP na memória até o lançamento da primeira plataforma de planejamento da cadeia de suprimentos com base em nuvem, e agora liberando o poder da IA por meio da fusão de recursos preditivos, generativos e de agência, fornecemos de forma consistente as inovações que as empresas globais precisam para lidar com a complexidade atual com mais agilidade e resiliência.”

A Kinaxis tem 40 anos de história de avanços, auxiliando as cadeias de suprimentos mais complexas do mundo a navegarem em meio às mudanças, melhorarem a agilidade e promoverem uma tomada de decisão mais eficiente. O histórico da empresa foi determinante para a evolução da categoria de cadeia de suprimentos, desde a introdução do planejamento simultâneo até a orquestração de ponta a ponta com tecnologia de inteligência artificial, que as empresas globais utilizam atualmente para lidar com as novas disrupções, como as tarifas.

Este reconhecimento mais recente vem depois de a Kinaxis ter sido nomeada Escolha do Cliente no Gartner® Voice of the Customer para Soluções de Planejamento da Cadeia de Suprimentos de 2024, um reconhecimento baseado no feedback direto de profissionais da cadeia de suprimentos. Inovações recentes incluem o lançamento de recursos de IA de agente, uma parceria estratégica com a Databricks com o objetivo de unificar dados estruturados e não estruturados, aprimorar insights preditivos e acelerar a orquestração em tempo real, e uma parceria separada com a Infor que se concentra na expansão da integração de ecossistemas.

Uma cópia gratuita do relatório 2025 Gartner Magic Quadrant para Soluções de Planejamento da Cadeia de Suprimentos está disponível para download aqui.

Isenção de responsabilidade da Gartner:

Nota:

1 Gartner, Magic Quadrant para Soluções de Planejamento da Cadeia de Suprimentos – 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Gartner, Magic Quadrant para Sistema de Registro de Planejamento da Cadeia de Suprimentos – 2014, 2016, 2018

Gartner Magic Quadrant para Sistemas de Diferenciação de Planejamento de Vendas e Operações – 2019, 2017, 2015

Gartner, Voice of the Customer para Soluções de Planejamento da Cadeia de Suprimentos – 2024

A Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em nossas publicações de pesquisa, nem aconselha os usuários de tecnologia a selecionarem apenas os fornecedores com a classificação mais alta ou outras designações. O relatório de pesquisa da Gartner consiste nas opiniões da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. A Gartner se isenta de quaisquer garantias, explícitas ou implícitas, em relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente, e MAGIC QUADRANT é uma marca registrada da Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas. Servimos cadeias de suprimentos e as pessoas que as gerenciam em prol da humanidade. Nosso software é confiado por marcas globais renomadas para fornecer a agilidade e previsibilidade necessárias para navegar pela volatilidade e interrupções atuais. Combinamos nossa técnica patenteada de concorrência com uma abordagem centrada no ser humanoàinteligência artificial para capacitar empresas de todos os tamanhos a gerenciar sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, desde o planejamento estratégico de vários anos até a execução, segundo a segundo, e a entrega no último quilômetro. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250416210322/pt/

Relações com a mídia

Matt Tatham | Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917.446.7227

Relações com investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613