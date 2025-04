AI-Media Introduz LEXI Voice no NAB Show 2025 - Alcance Global com Tradução de Voz ao Vivo Baseada em IA

BROOKLYN, N.Y. e NOVA YORK, April 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media (ASX: AIM), líder global em tecnologia de legendas e linguagem baseada em IA, anunciou hoje o sucesso do lançamento comercial da LEXI Voice no NAB Show 2025 em Las Vegas. A estreia ao vivo da solução inovadora - que oferece faixas de voz em linguagem alternativa em tempo real usando IA - foi recebida com forte interesse por emissoras globais, produtores de eventos ao vivo, plataformas de streaming e líderes empresariais.

O LEXI Voice representa um salto a frente da tradução ao vivo, transformando uma transmissão em um único idioma em uma experiência multilíngue - com vozes sintéticas soando naturais, latência ultrabaixa (~8 - 12 segundos) e sem exigência de nenhum hardware adicional. O resultado: acesso de nova audiência, aumento da receita de publicidade e economia de custos substancial em comparação com a interpretação humana tradicional.

“Os clientes dizem que a LEXI Voice oferece exatamente o que eles precisam: precisão, escala e simplicidade - tudo a um preço disruptivo”, disse James Ward, Diretor de Vendas da AI-Media. “Para muitos, este é o momento em que a entrega multilíngue finalmente se torna comercialmente viável.”

Diferenciadores Estratégicos:

Ponto de Preço : Por US $30/h (mais a taxa de legendagem padrão da LEXI), a LEXI Voice reduz os custos de tradução ao vivo em até 90%.

: Por US $30/h (mais a taxa de legendagem padrão da LEXI), a LEXI Voice reduz os custos de tradução ao vivo em até 90%. Alcance da Plataforma : Funciona perfeitamente com a rede global de codificadores da AIM - Alta (SMPTE 2110 e MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI) e iCap - sem a exigência de nova infraestrutura para os clientes existentes.

: Funciona perfeitamente com a rede global de codificadores da AIM - Alta (SMPTE 2110 e MPEG-TS), Encoder Pro - HD492 (SDI) e iCap - sem a exigência de nova infraestrutura para os clientes existentes. Vozes de Nível de Transmissão : Os clientes elogiaram o tom natural, a inteligibilidade e a clareza da voz do falante gerada pela IA.

: Os clientes elogiaram o tom natural, a inteligibilidade e a clareza da voz do falante gerada pela IA. Plug-and-Play: Mesmo agendamento, APIs, faturamento e suporte dos fluxos de trabalho de legendagem atuais.

Disponível Imediatamente:

Tradução para mais de 100 idiomas

Vozes personalizáveis por região, gênero e tom

por região, gênero e tom Ferramentas de glossário e fonética para garantir a consistência da marca e do nome

para garantir a consistência da marca e do nome Substituição de voz por IA do áudio original com mixagem de áudio completa

do áudio original com mixagem de áudio completa Suporte para até cinco faixas em idiomas alternativos por canal



Aplicações no mundo real já em andamento: LEXI Voice está atraindo:

Empresas de transmissão globais que localizam esportes, notícias e entretenimento, revelando um novo estoque de anúncios

que localizam esportes, notícias e entretenimento, revelando um novo estoque de anúncios Governos e legislaturas garantindo acesso linguístico inclusivo de sessões públicas

garantindo acesso linguístico inclusivo de sessões públicas Empresas expandindo o alcance em prefeituras internas e comunicações com investidores

expandindo o alcance em prefeituras internas e comunicações com investidores Plataformas de streaming e eventos que ampliam a acessibilidade para diversas audiências em todo o mundo

O lançamento se alinha ao roteiro estratégico da AI-Media para triplicar a receita de tecnologia até o exercício fiscal de 2029 e alcançar um EBITDA de US $60 MILHÕES, conforme descrito nas suas comunicações com investidores no exercício fiscal de 2025. A empresa está focada em impulsionar o crescimento de SaaS por meio do seu LEXI Toolkit em expansão, que agora inclui LEXI Voice, LEXI Brew (Generative AI) e LEXI Translate.

“Foi na NAB foi que os nossos clientes viram pela primeira vez nossa solução completa LEXI Voice ao vivo - e a resposta confirmou o que sabíamos: o mercado está pronto”, disse Ward. “Este produto transforma o que é possível no envolvimento multilíngue em tempo real.”

Para mais informação ou para solicitar uma demonstração privada, visite: LEXI Voice | Break Language Barriers & Grow Your Revenue

Siga a AI-Media no LinkedIn para atualizações contínuas e relatos de sucesso do cliente.

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media (ASX: AIM) é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções de fluxo de trabalho de legendagens ocultas e de legendagens com base em IA.

Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo.

Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media revelou dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, a LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais.

Com a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais de todo o mundo a garantir uma acessibilidade total e inclusivo ao seu conteúdo. As tecnologias proprietárias da AI-Media - iCap, LEXI, Alta e o LEXI Toolkit - são utilizadas em mais de 25 países, oferecendo precisão, confiabilidade e eficiência incomparáveis.

Contato com a Mídia:

Fiona Habben

Dirigente de Marketing Global

Fiona.habben@ai-media.tv

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/15d29007-51d7-4d87-a1e9-4b1b17a8d049

Vídeo deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/deb7fa0f-d0c9-4ee2-a4eb-5bb5ca299ed5

