A Dubai AI Week 2025 irá sediar o maior campeonato de IA generativa do mundo com prêmio de US$ 272 mil

Dubai está pronta para unir o ecossistema mundial de IA e promover sua preparação para o futuro durante uma exploração ousada de como a inteligência artificial está transformando nosso mundo na Dubai AI Week, que irá ocorrer de 21 a 25 de abril.

O evento inaugural irá reunir mais de 10.000 participantes, pioneiros da IA ??e formuladores de políticas de 100 países para explorar o papel transformador da IA ??nos negócios, na governança e na sociedade.

Com campeonatos internacionais, cúpulas de alto nível, hackathons e uma área de exposição, o encontro irá preparar o cenário para o futuro da inovação mundial em IA.

Sendo a cooperação fundamental para o sucesso do panorama mundial da IA, o evento une forças com importantes entidades governamentais, organizações internacionais de tecnologia e pioneiros do setor, incluindo Meta, IBM, Google, Microsoft, Gartner, OpenAI, Swift, Nvidia, Palantir, Cohere e ElevenLabs.

O evento terá início com o AI Retreat em 21 de abril, um encontro a portas fechadas de líderes mundiais de IA, formuladores de políticas e especialistas do setor com foco na formulação de estratégias de IA e estruturas de governança.

A Assembleia de Dubai para IA irá ocorrer de 21 a 24 de abril, onde formuladores de políticas internacionais, diretores executivos e acadêmicos darão forma ao papel evolutivo da IA ??nas economias e sociedades.

O Campeonato Mundial de Engenharia Imediata irá reunir os principais profissionais de IA para competir por um prêmio de US$ 272.000 durante dois dias de desafios, nos dias 22 e 23 de abril. Os finalistas irão se enfrentar em quatro categorias: Arte, Vídeo, Jogos e Programação, exibindo sua experiência em criar conteúdo baseado em IA.

Para promover a política e a governança da IA, o Machines Can See Summit, programado para os dias 23 e 24 de abril, irá reunir mais de 1.000 participantes, 20 palestrantes e especialistas que trarão discussões sob o tema "IA do Bem: Tornando o Mundo um Lugar Mais Seguro". Será um dos fóruns de política e ética em IA mais influentes da região.

O Dubai AI Festival 2025, que terá lugar de 23 a 24 de abril, irá reunir 5.000 participantes, 500 investidores e 100 expositores sob o tema "Capacitando Economias Digitais". O evento irá conectar líderes, investidores e tomadores de decisão em IA para impulsionar transformações baseadas em IA em todos os setores, ao fomentar a cooperação, o investimento e a revelação de projetos pioneiros de IA que irão redefinir a economia digital.

Além das discussões e competições do setor, a encontro também terá foco em promover a alfabetização em IA entre estudantes e educadores através da Semana da IA ??nas Escolas, que irá acontecer de 21 a 25 de abril. A iniciativa, que ocorre em escolas de Dubai, visa equipar as gerações futuras com habilidades fundamentais em IA.

