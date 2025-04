Temperatta acelera expansão com foco em marca própria

A Temperatta iniciou um plano de expansão com foco em itens de marca própria. A estratégia tem como objetivo ampliar a atuação regional por meio da diversificação de portfólio e do reforço da relação com os consumidores.



O movimento ocorre em um cenário de crescimento do comércio varejista brasileiro, que registrou alta de 4,7% em 2024, o melhor resultado anual desde 2012, quando o setor cresceu 8,4%, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



A empresa trabalha com uma linha de produtos de marca própria, com base em seleção interna e receitas baseadas em práticas locais. A intenção é alinhar os produtos às preferências da comunidade em que está inserida. “A marca própria é uma extensão da nossa essência. Ela nos permite inovar, controlar a qualidade e entregar algo que represente de verdade o que acreditamos e o que nossos clientes valorizam”, afirma Fernando Seabra, sócio-diretor da Temperatta.

A ampliação das atividades ocorre em um contexto de mudanças no comportamento do consumidor, com maior atenção a aspectos relacionados à origem e ao perfil dos produtos. No primeiro trimestre do ano, a empresa registrou crescimento de 20%. A meta é dobrar a produção até o final de 2025. O plano também envolve aumento na distribuição, desenvolvimento de novos itens e presença em novos pontos de venda.

A empresa busca ampliar sua atuação mantendo elementos ligados à sua origem e incorporando práticas voltadas à diferenciação no mercado.

